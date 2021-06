Boże Ciało to uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu. W Polsce, Boże Ciało obchodzone jest od 1320 roku. Szczególnie ważnym momentem tego święta są procesje. Wierni w czwartek, zawsze 60 dni po Wielkanocy, wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.

Uroczystość najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w tradycji ludowej zwana Bożym Ciałem, to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w kościele rzymskokatolickim. W Polsce Boże Ciało zostało ustanowione ustawowo dniem wolnym od pracy. Jest to święto ruchome, obchodzone 60 dni po Wielkanocy.

Boże Ciało to w Kościele Katolickim święto radosne. Jest ono uzupełnieniem Wielkiego Czwartku, kiedy oprócz przemiany chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, wspomina się również jego mękę. Boże Ciało ma charakter dziękczynny i radosny. Formą podziękowania są procesje, które przechodzą ulicami miast.

W święto Bożego Ciała buduje się cztery ołtarze, które są ustawione pod gołym niebem. Są one przyozdabiane kwiatami i zielonymi drzewkami – najczęściej brzózkami. Procesje z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy są odwołaniem do czterech ewangelii. Wierni tego dnia dekorują również ulice i domy. Dzieci posypują drogę procesji kwiatami, niesione są święte obrazy, a także śpiewane pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu.

Na podst. fakt.pl