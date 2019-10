„Boże Ciało” Jana Komasy z szansą na Złote Globy

vdu

Listę filmów rywalizujących o nominacje do Złotych Globów opublikowano w poniedziałek na stronie internetowej nagrody. Wśród blisko 90 produkcji z 62 państw znalazło się „Boże Ciało” Jana Komasy. To kolejny polski tytuł po m.in. „Idzie” Pawła Pawlikowskiego, który ma szansę na nagrodę przyznawaną przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. Jak dotąd statuetki nie zdobył żaden polski film.

Obok filmu Komasy na liście znaleźli się m.in. nagrodzone Złotym Niedźwiedziem „Synonimy” Nadava Lapida (Francja, Niemcy, Izrael) oraz tegoroczny laureat Złotej Palmy „Parasite” Bonga Joon-ho (Korea Południowa). Szanse na nominacje mają także m.in.: „Portret kobiety w ogniu” Celine Sciammy (Francja), „Ból i blask” Pedro Almodovara (Hiszpania), „System Crasher” Nory Fingscheidt (Niemcy), „Malowany ptak” Vaclava Marhoula (Czechy) oraz „Shindisi” Dito Tsintsadze (Gruzja).

Głównym bohaterem „Bożego Ciała” jest dwudziestoletni Daniel (w tej roli Bartosz Bielenia), który podczas pobytu w zakładzie poprawczym zaczyna snuć marzenia o byciu księdzem. Warunkowo zwolniony chłopak zostaje skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Nowy rozdział życia postanawia rozpocząć od wizyty w miejscowym kościele, podczas której omyłkowo zostaje wzięty za księdza i zaprowadzony na plebanię. Daniel, konsekwentnie udając księdza, zaprzyjaźnia się z proboszczem (Zdzisław Wardejn). Duchowny prosi go, by pod jego nieobecność sprawował posługę kapłańską w parafii.

W filmie, do którego zdjęcia zrealizował Piotr Sobociński Jr., wystąpili także m.in. Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Łukasz Simlat i Leszek Lichota. Autorem scenariusza jest Mateusz Pacewicz. Muzykę skomponowali Evgueni i Sacha Galperine, którzy odpowiadali za muzykę m.in. do „Przeszłości” Asghara Farhadiego i „Dzięki Bogu” Francois Ozona.

„Boże Ciało” jest tegorocznym polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Światowa premiera obrazu odbyła się w sierpniu na festiwalu w Wenecji w sekcji Giornate degli Autori, gdzie uhonorowano go nagrodą Europa Cinemas Label. Twórcy filmu zdobyli także dziesięć nagród podczas wrześniowego 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni – m.in. za najlepszą reżyserię i scenariusz. Od 11 października „Boże Ciało” można oglądać w polskich kinach.

Filmy nominowane do Złotych Globów poznamy 9 grudnia. 77. ceremonia rozdania nagród odbędzie się 5 stycznia 2020 r. w Los Angeles. (P