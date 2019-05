Bob Dylan kończy 78 lat

vdu

Jak się śpiewa Dylana? „Na początku z pewną nieśmiałością… Niewiele osób to robi” – mówił PAP Life Filip Łobodziński, dziennikarz, tłumacz, który wydał płytę z balladami Dylana. „Większość jego tekstów to gorzkie refleksje o świecie. Śpiewać o tym to ryzykowne przedsięwzięcie, ale otrzymujemy oklaski na stojąco. To krzepi” – dodawał.

Dylan urodził się 24 maja 1941 roku w Duluth w Minnesocie jako Robert Allen Zimmerman. Szerszej publiczności Dylan dał się poznać jako wielbiciel folku i ballad, które śpiewał akompaniując sobie na akustycznej gitarze.

Dylan stale poszukiwał. Podczas pobytu w Europie zapoznał się z europejską odmianą rock and rolla. W 1965 roku artysta zbulwersował opinię muzyczną występując na Newport Folk Festival z elektryczną grupą rockową. Uznano to za zdradę folku. Dylan został wygwizdany. Piosenkarz się tym nie przejął i dalej grał głośną, elektryczną muzykę. Wkrótce inne amerykańskie grupy zaczęły iść jego śladem.

W tym okresie Dylan związał się z grupą The Band akompaniującą mu w czasie koncertów i studyjnych nagrań. W następnych latach Dylan był siedem razy nagradzany Grammy. W 1988 został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. W 2000 otrzymał Oskara w kategorii najlepsza piosenka za „Things Have Changed” z filmu „Wonder Boys”.

Dla polskich fanów Dylan zaśpiewał w 2008 roku warszawskim klubie Stodoła, a kila lat później wziął udział w festiwalu Legendy Rocka w Dolinie Charlotty.