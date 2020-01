Biografia rtm. Witolda Pileckiego z nagrodą Costa Book of the Year

vdu

Na początku stycznia „The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero who Infiltrated Auschwitz” otrzymała w konkursie Costa Book Awards nagrodę w kategorii biografia, co pozwoliło jej na ubieganie się o nagrodę główną – tytuł Costa Book of the Year.

Od 1971 r. nagrodami Costa Book Awards wyróżniane są książki napisane w języku angielskim przez pisarzy mieszkających w Wielkiej Brytanii bądź Irlandii.

Autor książki „The Volunteer” („Ochotnik”) to Jack Fairweather – dziennikarz i były reporter wojenny piszący między innymi dla dziennika „Daily Telegraph”. Na początku stycznia zdobył nagrodę w kategorii „biografia”, teraz przypadła mu nagroda główna.

„Witold Pilecki to jeden z wielkich bohaterów drugiej wojny światowej. Czuję, że nadszedł czas, by go uhonorować” – powiedział autor BBC wkrótce po ogłoszeniu zwycięzcy.

„Ta książka ma tempo i napięcie thrillera. Czyta się to jak fikcję, ale wszystko to jest prawdą” – dodała szefowa jury Sian Williams. Ponadto podkreśliła: – Słyszeliśmy już wiele o Auschwitz, ale tej historii jeszcze nie.

„Ochotnik” zwyciężył z „Wyznaniami Frannie Langton” Sary Collins, baśnią „Asha and the Spirit Bird” Jasbinder Bilan, tomikiem poezji „Fleche” Mary Jean Chan i brexitową powieścią „Middle England” Jonathana Coe. Nagroda przyznawana jest dziełom o wysokiej klasie literackiej, ale także charakteryzującym się przystępnością dla czytelnika. W przeszłości odbierali ja m.in. Hilary Mantel czy Ian McEwan.