Bank Litwy wydał złotą monetę o nominale 50 euro z okazji 150-lecia urodzin M. K. Čiurlionisa

„Ta moneta to świadectwo tego, co jest dla nas cenne jako państwo: twórczość, pamięć i zdolność uwieczniania tego, co kształtuje naszą tożsamość” – powiedział Marius Skuodis, członek zarządu Banku Litwy, prezentując monetę w budynku banku w Kownie.

W pierwszym dniu sprzedaży jeden nabywca może kupić jedną monetę, która kosztuje 1,1 tys. euro. Monetę wybito w nakładzie 3 tysięcy sztuk w Litewskiej Mennicy.

Na awersie monety znajduje się fragment obrazu „Rex”, uwieczniony na powierzchni złota. To królewski sen, unoszący się ponad ziemią i codziennością, symbolizujący kosmiczną wizję Czurlionisa. Na rewersie znajduje się facsimile podpisu artysty nad horyzontem oraz napis „150”, który oznacza nie tylko jubileusz, ale także puls czasu, przypominający, że twórca żyje, dopóki go pamiętamy.

Monetę zaprojektował artysta Vytautas Narutis, a jej waga wynosi 7,78 g.

Sprzedaż monety rozpoczęła się 22 września – w dniu urodzin M. K. Czurlionisa.