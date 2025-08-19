„Balladyna Reloaded” – elektro-musicalowa reinterpretacja klasycznego dramatu Słowackiego

Muzyka electro, stworzona specjalnie na potrzeby spektaklu przez Ernesta Tylingo i Katarzynę Parszutę, pulsuje napięciem i emocjami, towarzysząc młodym aktorom w ich odważnych, ekspresyjnych interpretacjach postaci. To rytmiczny, elektroniczny pejzaż dźwięków, który otwiera nowe przestrzenie dla klasycznego tekstu i nadaje mu wyjątkowy, energetyczny wymiar.

Reżyserka Bożena Sosnowska prowadzi widza przez świat, w którym granice między przeszłością a teraźniejszością zacierają się. Balladyna staje się nie tylko symbolem bezwzględnej ambicji, ale też lustrem, w którym współczesny człowiek konfrontuje się ze swoimi lękami – śmiercią, samotnością, nieuchronnością losu.

Wyjątkowe kostiumy autorstwa Ewy Baliul, zainspirowane motywem wszechobecnej śmierci, tworzą wizualny świat pełen symboliki, w którym mroczność i piękno przeplatają się z groteską. Uzupełniają je starannie zaprojektowane charakteryzacje, wydobywające dramatyzm każdej postaci.

Spektakl nie daje prostych odpowiedzi. Zadaje pytania:

Czy zło jest wyborem? Czy los da się oszukać? Czy natura wciąż wpływa na człowieka?

W Balladynie Reloaded dramatyczna opowieść o zbrodni i karze zyskuje nowe życie – w rytmie elektroniki, w świetle stroboskopów, w cieniu naszych czasów.Link do nabycia biletów: https://tickets.paysera.com/lt-LT/event/balladyna-reloaded-electro-musical-e6a9?fbclid=IwY2xjawMQ5jxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBoU1JQdXpXb0Z2TTZpWmp4AR6BBFwxT4eSdk8We4-F5H7ltF1JadctZHzpZMA-nGwB_mcwDkhCr1EEVO6ZLg_aem_9cgV1CTAVz0HJ0rj1VN1UA

Na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego

Reżyseria: Bożena Sosnowska

Muzyka: Ernest Tylingo, Katarzyna Parszuta

Kostiumy: Ewa Baliul

Charakteryzacja: Justyna Moisejenko

Scenografia multimedialna: Bartosz Poloński

Choreografia Tomas Michalcevičius

Plakat: Gulnara Galiachmetova

Obsada

Balladyna – Anna Borkowska

Alina – Gabriela Zagarenko

Kirkor – Michał Łotysz

Wdowa – Urszula Domulewicz

Dzi plakat Goplana – Natalia Gaidis

Grabiec – Tomasz Michalcewicz

Kostryn – Adrian Sawrański

Pustelnik, Goniec – Gabriela Selezniowa

Skierka – Ewa Zakrzewska

Chochlik – Aleksandra Anna Szot

Filon – Sebastian DrozdżGralon – Emilia Rusecka

Chór – Aida Rymszewicz, Emilia Rusecka, Anna Sawicka