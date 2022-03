Autorski spektakl Przemysława Tejkowskiego w ramach Festiwalu „Idy Teatralne”

Autorski spektakl Przemysława Tejkowskiego oparty jest w całości na poezji Zbigniewa Herberta. Bohater przedstawienia to kloszard rzucony na śmietnik życia. A może to ktoś, kto sam siebie wykluczył, wybrał „dumne wygnanie” ze „świata rumianego jak rzeźnia o poranku”? Odpowiedź na to pytanie w przedstawieniu nie pada, ale może podpowiedzią staną się słowa Herberta. W rytmie tanga bohater wspomina dzieciństwo i młodość, zmaga się z życiem, buntuje się przeciw pajęczynie egzystencji, by w końcu zawędrować w zaświaty.

„Ostatnie tango z Herbertem” to spektakl oparty na ważnych słowach Księcia Poetów. Pomimo iż zbudowany jest tylko na poezji, ma swoją fabułę i dramatycznie opowiada historię bohatera.

„Ostatnie Tango z Herbertem“

Kiedy, o której? 15 maja, godz. 17.00

Gdzie? Dom Polski w Nowych Święcianach, Švenčionių 48, Nowe Święcianywstęp wolny

ORAZ

Kiedy, o której? 16 maja, godz. 15.00

Gdzie? Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, Wilno

Cena biletu: 7-15 euro

Wstęp biletowany. Bilety dostępne w sieci Bilietai.lt

Informacje rezerwacje: +37065553370