AKCJA „ZJEDNOCZENI PAMIĘCIĄ” 2025

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR) zaprasza mieszkańców Wilna, Wileńszczyzny i wszystkich miłośników dziedzictwa do udziału w jesiennej akcji „Zjednoczeni Pamięcią”. Celem inicjatywy jest troska o najstarsze nekropolie stolicy – cmentarz Na Rossie i cmentarz Bernardyński. Tegoroczny program obejmuje zbiórkę zniczy, prace porządkowe, prezentację odnowionych nagrobków, wspólne zapalanie świateł pamięci oraz kwestę na renowację pomników. W tym roku SKOnSR świętuje 35-lecie działalności.

zw.lt
Fot. Roman Niedźwiecki

Harmonogram i najważniejsze punkty

„Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów” – edycja 17

6–30 października, do godz. 15:00
Szklane znicze można przynosić do recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) i wpisać się na listę darczyńców.

„Jesienne sprzątanie zabytkowych nekropolii” – edycja 26

15–30 października
Zgłoszenia: [email protected], [email protected], [email protected], tel. +370 612 50820 (Danielius Maksimenkovas), +370 612 15772 (Nijolė Minasianienė).
Warto zabrać rękawiczki i worki; narzędzia dostępne na miejscu.

„Lekcja historii inaczej” – prezentacja odnowionych pomników

Niedziela, 19 października, godz. 13:00
Spotkanie przy głównej bramie Starej Rossy.

Wspólne zapalanie zniczy pamięci

Sobota, 1 listopada, godz. 14:00 – na Rossie i Cmentarzu Bernardyńskim
Wspólna modlitwa i uczczenie pamięci wraz z harcerzami, członkami SKOnSR oraz mieszkańcami.

Kwesta „Pomnikom Rossy”

Sobota–niedziela, 1–2 listopada
Prośba o wsparcie wolontariuszy kwestujących na wileńskich cmentarzach.
Puszki kwestarskie do odbioru w gabinecie stomatologicznym przy ul. Naugarduko 76 w dniach 15–30 października, godz. 8:00–19:00.
Kontakt: prezes SKOnSR Dariusz Żybort, tel. +370 685 10604.

Sprzątanie wypalonych zniczy

6–23 listopada
Zgłoszenia: [email protected], [email protected], [email protected], tel. +370 612 50820 / +370 612 15772.
Zalecane: rękawiczki i worki; narzędzia na miejscu.

Udział uczniów i wolontariat

Uczniowie mogą otrzymać zaświadczenie o odbyciu godzin społecznych. Należy wysłać: imię i nazwisko, szkołę, klasę, datę udziału oraz zdjęcie z wydarzenia na adres: [email protected].

Jak wesprzeć finansowo

Osoby, które nie mogą uczestniczyć osobiście, mogą dokonać przelewu (SEPA, w euro):
Odbiorca: Visuomeninė Rasų kapinių draugija
Adres: Naugarduko 76, Wilno, Litwa
Bank: Swedbank
IBAN: LT02 7300 0101 1955 1065
SWIFT: HABALT22
Tytuł przelewu: dowolny
Kwota: EUR (np. 25 EUR zamiast 100 PLN)

