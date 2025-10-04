AKCJA „ZJEDNOCZENI PAMIĘCIĄ” 2025

Harmonogram i najważniejsze punkty

„Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów” – edycja 17

6–30 października, do godz. 15:00

Szklane znicze można przynosić do recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) i wpisać się na listę darczyńców.

„Jesienne sprzątanie zabytkowych nekropolii” – edycja 26

15–30 października

Zgłoszenia: [email protected], [email protected], [email protected], tel. +370 612 50820 (Danielius Maksimenkovas), +370 612 15772 (Nijolė Minasianienė).

Warto zabrać rękawiczki i worki; narzędzia dostępne na miejscu.

„Lekcja historii inaczej” – prezentacja odnowionych pomników

Niedziela, 19 października, godz. 13:00

Spotkanie przy głównej bramie Starej Rossy.

Wspólne zapalanie zniczy pamięci

Sobota, 1 listopada, godz. 14:00 – na Rossie i Cmentarzu Bernardyńskim

Wspólna modlitwa i uczczenie pamięci wraz z harcerzami, członkami SKOnSR oraz mieszkańcami.

Kwesta „Pomnikom Rossy”

Sobota–niedziela, 1–2 listopada

Prośba o wsparcie wolontariuszy kwestujących na wileńskich cmentarzach.

Puszki kwestarskie do odbioru w gabinecie stomatologicznym przy ul. Naugarduko 76 w dniach 15–30 października, godz. 8:00–19:00.

Kontakt: prezes SKOnSR Dariusz Żybort, tel. +370 685 10604.

Sprzątanie wypalonych zniczy

6–23 listopada

Zgłoszenia: [email protected], [email protected], [email protected], tel. +370 612 50820 / +370 612 15772.

Zalecane: rękawiczki i worki; narzędzia na miejscu.

Udział uczniów i wolontariat

Uczniowie mogą otrzymać zaświadczenie o odbyciu godzin społecznych. Należy wysłać: imię i nazwisko, szkołę, klasę, datę udziału oraz zdjęcie z wydarzenia na adres: [email protected].

Jak wesprzeć finansowo

Osoby, które nie mogą uczestniczyć osobiście, mogą dokonać przelewu (SEPA, w euro):

Odbiorca: Visuomeninė Rasų kapinių draugija

Adres: Naugarduko 76, Wilno, Litwa

Bank: Swedbank

IBAN: LT02 7300 0101 1955 1065

SWIFT: HABALT22

Tytuł przelewu: dowolny

Kwota: EUR (np. 25 EUR zamiast 100 PLN)