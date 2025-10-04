AKCJA „ZJEDNOCZENI PAMIĘCIĄ” 2025

Harmonogram i najważniejsze punkty
„Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów” – edycja 17
6–30 października, do godz. 15:00
Szklane znicze można przynosić do recepcji Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) i wpisać się na listę darczyńców.
„Jesienne sprzątanie zabytkowych nekropolii” – edycja 26
15–30 października
Zgłoszenia: [email protected], [email protected], [email protected], tel. +370 612 50820 (Danielius Maksimenkovas), +370 612 15772 (Nijolė Minasianienė).
Warto zabrać rękawiczki i worki; narzędzia dostępne na miejscu.
„Lekcja historii inaczej” – prezentacja odnowionych pomników
Niedziela, 19 października, godz. 13:00
Spotkanie przy głównej bramie Starej Rossy.
Wspólne zapalanie zniczy pamięci
Sobota, 1 listopada, godz. 14:00 – na Rossie i Cmentarzu Bernardyńskim
Wspólna modlitwa i uczczenie pamięci wraz z harcerzami, członkami SKOnSR oraz mieszkańcami.
Kwesta „Pomnikom Rossy”
Sobota–niedziela, 1–2 listopada
Prośba o wsparcie wolontariuszy kwestujących na wileńskich cmentarzach.
Puszki kwestarskie do odbioru w gabinecie stomatologicznym przy ul. Naugarduko 76 w dniach 15–30 października, godz. 8:00–19:00.
Kontakt: prezes SKOnSR Dariusz Żybort, tel. +370 685 10604.
Sprzątanie wypalonych zniczy
6–23 listopada
Zgłoszenia: [email protected], [email protected], [email protected], tel. +370 612 50820 / +370 612 15772.
Zalecane: rękawiczki i worki; narzędzia na miejscu.
Udział uczniów i wolontariat
Uczniowie mogą otrzymać zaświadczenie o odbyciu godzin społecznych. Należy wysłać: imię i nazwisko, szkołę, klasę, datę udziału oraz zdjęcie z wydarzenia na adres: [email protected].
Jak wesprzeć finansowo
Osoby, które nie mogą uczestniczyć osobiście, mogą dokonać przelewu (SEPA, w euro):
Odbiorca: Visuomeninė Rasų kapinių draugija
Adres: Naugarduko 76, Wilno, Litwa
Bank: Swedbank
IBAN: LT02 7300 0101 1955 1065
SWIFT: HABALT22
Tytuł przelewu: dowolny
Kwota: EUR (np. 25 EUR zamiast 100 PLN)