Akcja pierwszej damy pani D. Nausėdienė „Biały Ptak”

Z okazji najpiękniejszych świąt w roku prezydentura i pierwsza dama Diana Nausėdienė zaprosiły samorządy i przez nich kurowane instytucje do wzięcia udziału w akcji „Biały Ptak”, podczas której centra dzienne, młodzież szkolna, mali i duzi włączyli się do przyjemnego zajęcia – do filcowania ptaków z wełny.