„Absolutnie wyjątkowy dar”. Premier Węgier przekazał Polsce zbroję króla Zygmunta II Augusta

Eksponat do tej pory był przechowywany w zbiorach Muzeum Narodowego w Budapeszcie. Teraz dzięki darowiźnie Węgier będzie pokazywany na Wawelu. W uroczystości wzięli udział premier Mateusz Morawiecki oraz minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.

– Znajdujemy się w bardzo szczególnym miejscu. Zamek Królewski na Wawelu to zawsze było serce polskiej państwowości. Znajdujemy się w wyjątkowej chwili. W chwili, gdy do Polski wraca młodzieńcza, dziecięca zbroja Zygmunta Augusta, naszego polskiego króla. To absolutnie wyjątkowy dar narodu węgierskiego dla narodu polskiego – mówił premier.

Mateusz Morawiecki w swoim wpisie na Facebooku zaznaczył, że ostatni z Jagiellonów był władcą, który w dobie wojen religijnych powiedział: „nie jestem królem Waszych sumień”, „tworząc przestrzeń dla zdrowo rozumianej tolerancji i wolności sumienia, która jest jedną z naczelnych wartości Grupy Wyszehradzkiej. Niech ta wyjątkowa chwila powrotu symbolicznego zabytku, który pokazuje wielkość naszej wspólnej historii, zostanie z nami na zawsze”.

Renesansowa zbroja Zygmunta Augusta została wykonana w XVI wieku na prezent dla Zygmunta Augusta z okazji jego zaślubin z Elżbietą Austriaczką z Habsburgów. Ofiarodawcą upominku był ojciec panny młodej, cesarz Ferdynand I Habsburg. Do zaślubin doszło w 1543 roku. Zygmunt II August miał wtedy 23 lata. Pancerz wykonał rzemieślnik z Innsbrucku, Jörg Seusenhofer, którego dzieła uważane są za szczytowe osiągnięcia płatnerstwa renesansowego.

Dzieło do tej pory znajdowało się w zbiorach Muzeum Narodowego w Budapeszcie. W Wigilię premier Wegier Viktor Orban zdecydował o przekazaniu pamiątki Polsce.