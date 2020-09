A. Švedas: w Europie zauważalni są młodzi twórcy litewscy

W Europie ostatnio zabierają głos młodzi twórcy litewscy- 30 i 40-letni, dla których Litwa jest integralną częścią Europy i którzy zostali wychowani w duchu wolności. Europejska tożsamość jest skomplikowana i pełna sprzeczności, która próbuje pomieścić w sobie i bolesne doświadczenia historyczne, dziedzictwo chrześcijańskie z najnowocześniejszymi ideami - to gotyckie sklepienia, twórczość Pablo Picassa, utwory Beethovena, jak również mecze El Clásico między Barceloną a Realem - mówi Aurimas Švedas, historyk kultury, docent Uniwersytetu Wileńskiego. Mieszkańcy regionu Europy Środkowo-Wschodniej również wzbogacają europejską tożsamość swoją twórczością. Istotny wkład w europejską kulturę miały takie dzieła jak ,,Zniewolony umysł" Czesława Miłosza czy ,,Nieznośna lekkość bytu" Milana Kundery - zauważa A. Švedas. Dziedzictwo kulturowe to coś, co nas łączy i pozwala zrozumieć miejsca, w których żyjemy.