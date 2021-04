78. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Hołd Prezydenta RP

– To była walka do końca, ponieważ oni nie mieli prawa do kapitulacji, oni nie mogli się poddać, nie mogli liczyć na to, że zostaną potraktowani tak, jak jeńcy wojenni. Nie mogli liczyć na to, że zostaną objęci jakimikolwiek międzynarodowymi konwencjami – mówił Andrzej Duda o powstańcach.

– Oni wiedzieli o tym, że jakiekolwiek poddanie się hitlerowskim Niemcom oznacza dla nich śmierć. Wybrali śmierć z bronią w ręku. Nie godzili się na śmierć w obozach koncentracyjnych, nie godzili się na śmierć w komorach gazowych. Chcieli walczyć do samego końca – podkreślił.

Para Prezydencka złożyła wieniec przy Pomniku Bohaterów Getta.

Po zakończeniu uroczystości głównych odbył się Marsz Traktem Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów, w którym uczestniczył Sekretarz Stanu w KPRP Wojciech Kolarski. Minister złożył kwiaty od Prezydenta przed pierwszym Pomnikiem Bohaterów Getta-Włazem, Pomnikiem Rady Pomocy Żydom „Żegota”, Pomnikiem Szmula Zygielbojma, przy Bunkrze Anielewicza oraz przed Pomnikiem Umschlagplatz.

Minister Kolarski odwiedził także cmentarz żydowski, gdzie w imieniu Prezydenta złożył kwiaty przy grobach Marka Edelmana i Pawła Frenkla, przywódców Powstania w Getcie Warszawskim.

19 kwietnia 1943 r. wybuchło Powstanie w Getcie Warszawskim – pierwsze powstanie miejskie w okupowanej przez Niemców Europie, które było jednocześnie największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej. W tym dniu bojownicy z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim, które przystąpiły do likwidacji warszawskiego getta. Powstańcy walczyli z przeważającymi siłami wroga do 16 maja 1943 roku. Tego dnia dowodzący oddziałami niemieckimi Jürgen Stroop rozkazał na znak zwycięstwa wysadzić w powietrze Wielką Synagogę przy Tłomackiem. Teren getta został przez Niemców zrównany z ziemią.