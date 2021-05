76. rocznica wyzwolenia KL Stutthof

9 maja 1945 r. skończyła się trwająca 2077 dni historia obozu Stutthof. Przez prawie sześć lat przez to miejsce przeszło 110 tysięcy ludzi z 28 krajów, z czego 65 tysięcy zginęło w wyniku masowych egzekucji, głodu, nieludzkich warunków życia, chorób i niewolniczej pracy. Był to najdłużej działający niemiecki obóz śmierci. Armia sowiecka wkroczyła do Stutthofu w dzień po kapitulacji III Rzeszy.