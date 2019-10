5. dzień festiwalu „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”: Warsztaty i spektakle dla dzieci

vdu

10.00 oraz 12.00 Fundacja Pomysłodalnia (Polska)

„Mała Oj-czy-zna“ Magdalena Olszewska (spektakl oraz warsztaty dla dzieci)Dom Kultury Polskiej w Wilnie

„Mała Oj-czy-zna” to bajka dla każdego, kto myśli globalnie o środowisku i losach naszej planety. To również spektakl dla tych, którzy działają lokalnie, ucząc siebie i innych nabierać nawyków poszanowania przyrody i jej mieszkańców. Główną bohaterką przedstawienia jest dzielna Pszczoła, która podczas wypełniania misji spotka na swojej drodze różne, ciekawe stworzenia. Czy uda się im rozwiązać problem, o którym opowie im przybyszka? Czy podejmą ryzyko wspólnego działania i wykażą się gotowością do niebanalnych akcji? Jak bardzo mała bohaterka może wpłynąć na myślenie człowieka o przyszłości? O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się i zaśpiewać podczas spektaklu.

Dla współczesnego człowieka rozmowa na temat pszczół i owadów zapylających powinna być wstępem do masowych działań na rzecz ocalenia tych, dzięki którym nasza planeta funkcjonuje. Globalne zagrożenie wyginięcia zapylających to bardzo realny problem nas wszystkich, których los zależy od pracowitości owadów. Nic nas nie może usprawiedliwić przed niewiedzą na temat skali problemu, skutkami bierności i wyłącznie konsumpcją. Nadszedł czas na działania w przestrzeniach domowych i lokalnych, w małych ojczyznach, aby w łatwy i skuteczny sposób przyczynić się do ocalenia nas samych. Ziemia jest za mocno eksploatowana, jedzenie jest marnowane i jest go coraz mniej. Ratujmy pszczoły!

Spektakl „Mała Oj-czy-zna” to przede wszystkim znakomita zabawa z lalkowymi bohaterami. Porywająca muzyka i inspirujące piosenki zaktywizują największych malkontentów.



Reżyseria, scenariusz: Magdalena Olszewska

Scenografia, projekt i wykonanie lalek: Karolina Górska

Muzyka: Krzysztof Wojciechowski



Sceny lalkowe, obsada:

Katarzyna Witkowska, Grzegorz Miller

Produkcja: Fundacja Pomysłodalnia (pomyslodalnia.pl)

Czas trwania spektaklu: 45 minut

Czas trwania warsztatów: 30-40 minut

18.30

Finisaż wystawy grafiki Vilmasa Narečionisa do spektaklu „Zagubieni we mgłach“

19.00

Teatr na Pohulance (Rosyjski Teatr Dramatyczny)

Polski Teatr „Studio“ w Wilnie oraz Teatr Królewski w Trokach (Litwa)

„Zagubieni we mgłach“ Siergiej Kozłow

Teatr na Pohulance (Rosyjski Teatr Dramatyczny)

Wolność. Co to jest wolność? Czy jest nam dana? Czy musimy o nią walczyć? Kim jest człowiek wolny? Czy wolność to możliwość robienia czego się chce? Mówienia co się chce? Co to znaczy być wolnym? A zwłaszcza wolnym w systemie totalitarnym. I obojętnie jaki ten totalitaryzm jest. Czy wolność to ułuda? Uzależnienie? Tylko mgła ulotna. Mgła, którą nam dają używki, uzależnienia psychiczne i moralne. Czy o wolność warto walczyć, czy też spokojnie żyć z tą namiastką na którą nam pozwalają? Żeby nie podpaść, żeby nie dać się do końca zdeptać. Być grzecznym, posłusznym. Wykonywać polecenia, działać jak automat, dostosować się do ogółu. Być poprawnym politycznie, nie wychylać się. Czy też pozostać sobą, mówić co się myśli, działać jak się czuje choćby nawet narazić się poprawnej reszcie. Czy warto za wolność oddać co najcenniejsze czyli nawet własne życie. I ostatnie pytanie: czy jednostka ma szanse cokolwiek zmienić w świecie opanowanym przez fałszywe ideologie, poprawność polityczną i totalitaryzm pięknie nazwany dzisiaj „liberalizmem”. I czy dzisiejszy „liberalizm” to tylko używki, wolność zachowania moralnego, sztuczne emocje, czy jednak coś więcej.

Te pytania i jeszcze wiele innych zadaje spektakl pt. „Zagubieni we Mgłach” Teatru Królewskiego w Trokach i Teatru Polskiego „STUDIO” w Wilnie.

Reżyseria: Edward Kiejzik, Sławomir Gaudyn

Scenariusz: Edward Kiejzik

Reżyser światła i dźwięku: Artur Armacki

Konsultant artystyczny: Edita Tamulytė

Elementy wizualne, grafiki: Vilmas Narečionis

Muzyka: Rafal Jackevič

Choreografia: Dariusz Brojek





Obsada:

Aleksandr Kanajev

Aurimas Cibulskas

Edward Kiejzik

Vytautas Mikalauskas

Justina Bendinskytė

Justyna Stankiewicz

Katarzyna Wolejko

Produkcja: Teatr Polski „Studio” w Wilnie

Czas trwania spektaklu: 90 min bez przerwy.