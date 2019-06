450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej: Obóz szlachty polskiej i litewskiej

vdu

Dzisiaj mieszkańcy oraz goście Lublina będą mogli odwiedzić obóz szlachty polskiej i litewskiej. Będzie to okazja, by zapoznać się z jej obyczajami, poczuć atmosferę, jaka mogła panować w obozie szlachty przybyłej na sejm lubelski, zapoznać się z kuchnią i rozrywkami z XVI wieku, obejrzeć pokazy ówczesnych ubiorów, inscenizacje walk i pojedynków, pokazy dawnych rzemiosł, zabaw i tańców dworskich. Będzie można wziąć udział w grach i zabawach nawiązujących do epoki Unii Lubelskiej, skorzystać z warsztatów związanych z obyczajowością i kulturą materialną tego okresu i samodzielnie poczuć atmosferę tamtych czasów.

Projekt będzie realizowany w przestrzeniach miasta historycznie związanych z Unią Lubelską.