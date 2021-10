43 lata temu Karol Wojtyła został pierwszym papieżem Polakiem

Zgromadzeni na Palcu św. Piotra dziennikarze i wierni kolejny już dzień wyczekiwali na decyzję konklawe. Wszyscy z niecierpliwością spoglądali w stronę Kaplicy Sykstyńskiej. I nagle nad kaplicą pojawił się biały dym – znak, że decyzja o wyborze następcy św. Piotra zapadła. Chwilę później z balkonu Bazyliki św. Piotra padły pamiętne słowa: „Habemus papam!”. Mało kto przypuszczał wtedy, że nowym papieżem został Polak – metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła.

Polak papieżem!

– Skubałem sobie spokojnie dojrzewające winogrona, kiedy nagle z wypiekami na twarzy wybiegł ze swego domu mój sąsiad Santo Cassoni, krzycząc: „Papa nuovo anche polacco!” – mówił Zygmunt Jabłoński na antenie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa po wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Tadeusz Nowakowski, specjalny wysłannik Rozgłośni Polskiej RWE do Rzymu, relacjonował rozentuzjazmowany na antenie stacji: – Przyjemnie było słuchać ze wszystkich stron słowo „Polska” odmienianego w różnych językach świata, przyjemnie było oglądać biało-czerwone flagi, powiewające na ulicach Rzymu. Z każdego kiosku z gazetami spoglądała na nas uśmiechnięta twarz nowego następcy św. Piotra.

„Nie lękajcie się!”

Wybrany w trzecim dniu konklawe kardynał Karol Wojtyła był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch. Przyjął imię Jan Paweł II. Przesłanie pontyfikatu Jana Pawła II odzwierciedlały słowa wypowiedziane przez niego na początku misji: „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy”.

W czasie pierwszej, specjalnej audiencji dla Polaków, tuż po inauguracji pontyfikatu Jan Paweł II zwrócił się do kardynała Stefana Wyszyńskiego: – Czcigodny i umiłowany księże Prymasie! Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna swój pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary.

Dziennikarze Rozgłośni Polskiej RWE, w przeciwieństwie do mediów w Polsce, szeroko komentowali wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, relacjonowali mszę pontyfikalną, spotkania z rodakami.

Jan Paweł II nazwany został papieżem pielgrzymem, odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedził 129 krajów, był na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Niestrudzenie docierał do obszarów nędzy materialnej i głodu, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia. Podczas jego 26-letniego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm. Papież Polak dziewięciokrotnie odwiedził ojczyznę. Odbył 144 podróże po Włoszech.

Kapłan, aktor, poeta

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1946 r., a w następnym roku wyjechał do Belgii i Francji, by tam prowadzić działalność duszpasterską wśród Polonii. Po powrocie do kraju był wikariuszem w powiecie bocheńskim, potem w Krakowie.

Duchowny, ale też poeta, aktor i pedagog. Jednym z pierwszych utworów literackich Karola Wojtyły był, powstały w czasach okupacji, poemat „Kamień i bezmiar”. Przyszły papież uczył się wówczas na kursach konspiracyjnych i pracował jako robotnik w kamieniołomach. Współorganizował w Krakowie konspiracyjny Teatr Rapsodyczny, w którym był aktorem i reżyserem. W latach 1945-51 napisał sztukę teatralną „Brat naszego Boga”.

W drugiej połowie lat 40. wykładał w Arcybiskupim Seminarium Duchownym. Studiował filozofię we Włoszech, Belgii i Francji. Był także wykładowcą katolickiej etyki społecznej w latach 1953-54 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1981 roku, już jako papież Jan Paweł II, przekształcił Wydział w Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie.

Droga do papiestwa

W 1958 został biskupem i sufraganem archidiecezji krakowskiej, w czerwcu 1967 – kardynałem. Uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II, był członkiem Rady Stałego Sekretariatu światowego Synodu Biskupów. Nominowany przez papieża Pawła VI na członka Komisji Soborowej dla Apostolstwa Świeckiego. Na nadzwyczajnym zgromadzeniu Synodu Biskupów w 1969 roku przedstawił projekt dokumentu „II Nadzwyczajny Synod Biskupów o sobie”. W 1976 roku na specjalne zaproszenie papieża prowadził w Watykanie doroczne rekolekcje, wydane potem w książce „Znak, któremu sprzeciwiać się będą”.

16 października 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na zwierzchnika Stolicy Piotrowej, formalna inauguracja miała miejsce 22 października podczas mszy na placu św. Piotra.

Jan Paweł II Wielki

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. Następnego dnia, w homilii wygłoszonej podczas żałobnej mszy św. na Placu św. Piotra, kard. Angelo Sodano nazwał naszego rodaka „Wielkim”. Sześć lat później Jan Paweł II został beatyfikowany, a świętym ogłoszono go w kwietniu 2014 roku.