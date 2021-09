43 lata kopalni soli w Wieliczce na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

To jedyna kopalnia na świecie nieprzerwanie czynna od średniowiecza aż do dzisiaj. Na tablicy w szybie widnieją słowa poety Wincentego Pola – "Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie".