424 lata temu zmarła ostatnia z Jagiellonów

Anna Jagiellonka była córką Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. Od 1575 była królową Polski, w 1576 poślubiła Stefana Batorego, który został iure uxoris królem Polski i sprawował faktyczną władzę. Była ostatnim polskim monarchą z dynastii Jagiellonów. Zmarła jako bezdzietna, a po śmierci męża w 1586 r. doprowadziła do wyboru na króla Polski Zygmunta III Wazy, swojego siostrzeńca.

Na jej pogrzebie mowę wygłosił Piotr Skarga, uznając że dała piękny koniec i zamknięcie domowi Jagiellońskiemu. Została pochowana w kaplicy Zygmuntowskiej, której budowę dokończyła w 1584, u boku ojca i brata.

Była osobą niezwykle energiczną, dążącą za wszelką cenę do realizacji swoich zamierzeń. Przy tym bardzo pobożną, co podkreślił Skarga: sama kapłanom warszawskim za biskupa i wizytatora stała. Wspierała kontrreformację, walnie przyczyniając się do zaniku wpływów protestantyzmu na Mazowszu. W 1579 Skarga dedykował jej swoje Żywoty świętych.