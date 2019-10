4. dzień Festiwalu „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”: „A to Polska właśnie”

vdu

Dzień 4, 27 października (niedziela)

14.00

Warsztaty teatralne z aktorką Magdaleną Bochan-Jachimek (Polska)

Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Zajęcia będą oparte są na metodach Stanisławskiego, Czechowa, Jesse, Chubbuck,

Boala, a także własnych doświadczeniach aktorki.

Polski Teatr Ludowy we Lwowie (Ukraina)

„Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim“Mikołaj z Wilkowiecka

Teatr na Pohulance (Rosyjski Teatr Dramatyczny)

„Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim“ Mikołaja z Wilkowiecka powstała w tym samym, czasie co na przykład „Odprawa Posłów Greckich“ Jana Kochanowskiego. Łączy w sobie elementy charakterystyczne dla renesansu, ale też średniowiecza, opierając się przy tym na tekstach biblijnych. Właśnie to połączenie i sam język XVI-wiecznego misterium zafascynowały Zbigniewa Chrzanowskiego – reżysera i dyrektora Teatru Ludowego we Lwowie. Niemniej jak twierdzi reżyser, nie jest to opowieść biblijna.

Reżyseria i opracowanie tekstów: Zbigniew Chrzanowski

Konsultacja muzyczna, śpiew: ks. Krzysztof Szemla

Światło i dźwięk: Ireneusz Kołaszko, Jacek Dubiel, Włodzimierz Gordyjewski

W spektaklu wykorzystano elementy scenografii i kostiumów Walerego Bortiakowa,

a także kostiumy według projektów Oksany Zinczenko

Scenografia: Igor Lew, Tadej Ryndzak

19.00

Zamknięcie festiwalu

Produkcja niezależna Sławomira Gaudyna (Polska, Anglia)

Spektakl muzyczny „A to Polska Właśnie“ na podstawie „Wesela“ Stanisława Wyspiańskiego

Teatr na Pohulance (Rosyjski Teatr Dramatyczny)

Pierwsze nazwisko klucz to Wyspiański. Autor jak nikt inny przed nim i chyba po nim, który nie postawił przed nami Polakami lustra i brutalnie nie pokazał nam naszego odbicia. To w dramacie Wesele jest pokazany przekrój społeczeństwa polskiego w przededniu odzyskania niepodległości. Widać w tym dramacie naród, z jednej strony rwący się do walki, do zrzucenia jarzma, a z drugiej strony gnuśny, zadowolony z zastanej sytuacji, gnuśny i pragnący tylko spokoju. I właśnie ten utwór wziąłem za kanwę przygotowywanego przedstawienia. Właśnie przedstawienia a nie kolejnego koncertu, akademii czy odczytu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. W spektaklu wykorzystano duże fragmenty wspomnianego Wesela Stanisława Wyspiańskiego, łącząc poszczególne sceny piosenkami. I tu drugie nazwisko klucz: Jacek Kaczmarski poeta, który pokazywał nas w krzywym zwierciadle historii, podobnie jak Wyspiański tylko jeszcze brutalniej i i bez znieczulenia. W spektaklu znajdą się takie utwory poety jak „Stańczyk”: „Opowieść pewnego emigranta”, „Ballada o bieli”, „Rozbite oddziały” i inne. Ale nie sam Kaczmarski, będzie można posłuchać piosenek Zbigniewa Preisnera, Zbigniewa Raja, Marka Grechuty czy Jana Pietrzaka.

Reżyseria: Sławomir Gaudyn

Scenariusz: Sławomir Gaudyn

Scenografia: Grzegorz Janiszewski

Obsada:

Aktorzy z Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatru Żydowskiego w Warszawie, Teatru Syrena w Londynie

Produkcja: Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatr Żydowski w Warszawie, Teatr Syrena w Londynie