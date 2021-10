37 lat temu zginął błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko

Adam Nowosad, świadek w procesie beatyfikacyjnym księdza Jerzego Popiełuszki wspomina ostatnie spotkanie z księdzem na około dwa tygodnie przed niespodziewaną śmiercią. Jak powiedział, ksiądz Popiełuszko poprosił go o zwrot swojego archiwum – ważnych dokumentów, które z obawy przed bezpieką przechowywał w różnych miejscach.

– To było 8 dużych pudeł – mówi Adam Nowosad. Dodaje, że ksiądz Jerzy Popiełuszko poinformował go o swoim wyjeździe do Rzymu, przed którym chciał uporządkować swoje archiwum, wyrzucać część niepotrzebnych rzeczy.

Świadek w procesie beatyfikacyjnym księdza Jerzego Popiełuszki wspomina reakcję ludzi w kościele Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu na wieść o wyłowieniu z Zalewu Wiślanego w pobliżu Włocławka ciała księdza. Wówczas ksiądz Andrzej Przekaziński wykrzyknął: „to mamy świętego”.

– Mnie to zwaliło z nóg, jak to świętego, przecież to nasz przyjaciel, brat, ksiądz, ojciec – wspominał Adam Nowosad. Jak dodał, wewnątrz świątyni ludzie nie kryli bólu, przez długi czas trudno ich było uciszyć.

Ostatnią Mszę Świętą ksiądz Jerzy Popiełuszko odprawił 19 października 1984 roku w kościele Braci Męczenników w Bydgoszczy. Nie wygłosił kazania, lecz poprowadził rozważania różańcowe, podczas których mówił o prawdzie i miłości, cnocie męstwa, by zło dobrem zwyciężać.

W drodze powrotnej do Warszawy samochód z księdzem Popiełuszką prowadzony przez Waldemara Chrostowskiego został zatrzymany przez funkcjonariuszy bezpieki, ubranych w mundury drogówki.

3 listopada w Warszawie odbył się pogrzeb kapelana „Solidarności”.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 roku. Uroczystość odbyła się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.