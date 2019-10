3. dzień Festiwalu „Wileńskie spotkania sceny polskiej”: Spektakle i Noc Jazzu

vdu

Tytułowi huzarzy beztrosko wypoczywają w domu Majora. Niespodziewanie ich spokój zostaje zakłócony przez przyjazd dam, sióstr Majora: Pani Orgonowej, Pani Dyndalskiej i panny Anieli oraz ich trzech służących: Fruzi, Józi i Zuzi. Szybko okazuje się, że wizyta dam nie jest przypadkowa, bowiem panie chcą zeswatać Majora z Zosia, córką Pani Orgonowej. Huzarzy wpadają w popłoch. Nienawykli do towarzystwa dam, popełniają całą masę gaf i doprowadzają do zabawnych sytuacji. Czy uda im się wyjść cało z patowej sytuacji? A może ulegną urokowi dam?

Jeszcze raz przekonujemy się, że humor Hrabiego Fredry ma wartość ponadczasową a problemy rozwiązywane z finezja nie tracą na aktualności.

Reżyseria: Joanna Borkowska-Surucic

Scenariusz: Aleksander Fredro, adaptacja: Joanna Borkowska-Surucic

Scenografia: Nicholas Surucic

Muzyka: Wojciech Kilar “Polonez” z filmu “Pan Tadeusz” Andrzeja Wajdy

Oprawa muzyczna: Konstancja Kotowska

Obsada:

Orgonowa – Marta Kieć-Gubała

Dyndalska – Jolanta Szewczyk

Aniela – Ela Chylewska

Zosia – Kasia Werner

Fruzia – Ula Orczykowska

Józia – Marta Zubek

Zuzia – Agata Kruszka

Major – Andrzej Świtakowski

Edmund – Bogusław Szpilczak

Rotmistrz – Jacek Samborski

Grzesio – Michał Macioch

Kapelan – Wiesław Rogoliński

Rembo – Ula Orczykowska

Produkcja: Polski Teatr Dramatyczny „Fantazja“ w Sydney

Czas trwania spektaklu: 2 godziny (20 minutowa przerwa).

14.00

Warsztaty teatralne z aktorką Magdaleną Bochan-Jachimek (Polska)

Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Zajęcia będą oparte są na metodach Stanisławskiego, Czechowa, Jesse, Chubbuck, Boala, a także własnych doświadczeniach aktorki.

17.30

Teatr Wolandejski (Polska)

„Krew Karamazowska” Fiodor Dostojewski Wileński Teatr Kameralny

Fiodor Karamazow zawsze był marnym ojcem, ale żeby tak go nienawidzić, by łeb mu rozbić? Nie no, to już przesada! Kto jest winien tej krwi karamazowskiej? Czyżby Dymitr? Wszak z ojcem miał zatarg i obaj uganiali się za Gruszą. Wszyscy słyszeli, jak mówił, że go zabije. A co z Iwanem? Ten obiecujący student filozofii nie skrywał swej nienawiści, ale za pragnienia nie można nikogo sądzić. A może Alosza? Nie, jakżeby ten aniołeczek miał… on jeden ojcem nie gardził. Jest jeszcze Smierdiakow! Ale przecież ten pies miał atak i spadł ze schodów. Polała się krew karamazowska i ktoś musi za to odpowiedzieć. Zbrodnia domaga się kary, grzech pokuty, a nienawiść przebaczenia. Tylko czy braci Karamazow stać na to, by wyrwać się z piekła i uwolnić od towarzystwa… tak szacownego trupka?



„Krew Karamazowska” – spektakl na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego „Bracia Karamazow”

Reżyseria: Piotr Klinger

Charakteryzacja: Dominika Godziemba-Trytek

Muzyka: Dawid Rudnicki

Obsada:

Fiodor – Tymon Kokoszka

Alosza – Andrzej Kacperski

Iwan – Maciej Sobstyl

Dymitr – Piotr Kulczycki

Smierdiakow – Błażej Dawidson

Zosima – Mateusz Latopolski

Grusza – Agnieszka Wrona

Katia – Joanna Krupińska

Produkcja: Katarzyna Markiewicz

Producent eksploatacyjny: Monika Godlewska

Czas trwania / ilość przerw – 170 minut (w tym jedna przerwa).

21.00

Wieczór muzyczny „Noc Jazzu i Bluesa”

Duet jazzowy: saksofon Rafał Jackiewicz, pianistka Maja Babyszka (Polska)

Koncert w wykonaniu grupy proYektone (Teatr AA Vademecum, Austria) u „Medyków” (Beatos virtuvė)

Duet jazzowy

Rafał Jackiewicz – saksofonista, producent muzyczny, kompozytor. W roku 2019 z wyróżnieniem uzyskał stopień magistra na Akademii muzycznej w Bydgoszczy w klasie saksofonu dr hab. Macieja Sikały oraz dyrygentury jazzowej prof. dr hab. Andrzeja Zubka.

Jest zwycięzcą wielu krajowych oraz międzynarodowych konkursów takich jak „Gnesin Jazz” w Moskwie (II miejsce), School and Jazz Festival w Lubaczowie (Nagroda Główna), Padova International Music Competition (I miejsce) i wielu innych.

W roku 2012 za osiągnięcia muzyczne otrzymał list gratulacyjny od Jej Ekscelencji Prezydent Litwy Dali Grybauskaitė. Prowadzi własne oraz współpracuję z wieloma zespołami z którymi grał w wielu krajach Europy oraz USA.

Maja Babyszka – pianistka i wokalistka młodego pokolenia. Studentka Wydziału Jazzu w klasie Krzysztofa Herdzina na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat, jest wychowanką Klasy Talentów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń. Brała udział w wielu konkursach w kraju i za granicą. Do ostatnich osiągnięć z zakresu muzyki rozrywkowej i jazzowej należą: Finał Grand Prix Ladies’ Jazz Festival, Gdynia 2018 1 miejsce w kategorii Muzyka Polska – “VII School&Jazz Festiwal”, Lubaczów 2018 Finał Festiwalu, konkursu wokalnego „Serca bicie” pamięci Andrzeja Zauchy, Bydgoszcz 2017 Ma na swoim koncie również osiągnięcia z dziedziny pianistyki klasycznej – główne nagrody w konkursach m. innymi w Paryżu, Mediolanie, Sofii i Rzymie. Otrzymała stypendium na udział w warsztatach Internal Compass w Izraelu oraz Morningside Music Bridge w Kanadzie. Uczestniczyła także w Warsztatach Jazzowych w Chodzieży, gdzie w 2018 roku dostała nagrodę główną Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Najlepiej odnajduje się w łączeniu jazzu z muzyką klasyczną i ludową.

Zespół proYektone

Powstał w 2015 roku i gra przede wszystkiem własną muzykę, która pozostaje pod silnym wpływem blusa i rocka, aczkolwiek nie tylko. Członkowie grupy piszą własne, poetyckie teksty, zazwyczaj do własnej muzyki. Zespoł gra jednakże rownież bardzo chętnie covery znany muzycznych standardów.

Członkowie zespołu proYektone:

Justyna Mlynarczuk – wokal

Adalbert Adalbert Frost – gitara, wokal, muzyka, teksty

Jerzy Michalik – gitara basowa

Adam Zelek – perkusja

Jacek Osuch – gitara, wokal, muzyka, teksty