2. edycja konkursu grantowego w ramach kampanii #KtoTyJesteś!

Misją Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” jest wspieranie polskich społeczności na terenach poza granicami Polski, w tym polskich szkół i placówek edukacyjnych.

Przygotujcie projekt działania promującego język polski, dwujęzyczność, kulturę czy historii Polski. Do wygrania grant w wysokości 5 tys. PLN na realizację swojego projektu. Nagroda trafi do autorów 4 najlepszych projektów.

Termin nadsyłania prac upływa 1 grudnia 2023 r.

Konkurs jest otwarty dla zespołów projektowych, które muszą składać się z co najmniej trzech uczniów lub nauczycieli, reprezentujących polską szkołę lub placówkę edukacyjną z językiem polskim działającą za granicą. Opiekun grupy projektowej ma możliwość zgłoszenia dowolnej liczby pomysłów, a jedna szkoła lub placówka edukacyjna może zgłosić więcej niż jeden projekt konkursowy. Dzięki temu zachęcamy do kreatywnego podejścia i wsparcia różnorodnych inicjatyw edukacyjnych wśród polskich społeczności za granicą.

Jeśli już wcześniej przygotowaliście koncepcję takie projektu, ale nie mieliście możliwości go przeprowadzić, macie okazję zgłosić go do konkursu.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeń i oświadczeń można znaleźć pod linkiem: Ktotyjesteś – Kampania Społeczna (ktotyjestes.pl)