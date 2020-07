„1920. Wdzięczni bohaterom”: historia na żywo na PGE Narodowym

Minister kultury przypomniał, że obchody są organizowane we współpracy z Biurem Programu „Niepodległa”, które upamiętnia 6 letnią drogę do niepodległości.

Ocenił, że liczba wydarzeń kulturalnych, które służą uczeniu odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach sześcioletniego cyklu obchodów, „idzie już w tysiące” – są to wydarzenia organizowane w kraju, jak i za granicą. Jak poinformował, w tym roku, w stulecie Bitwy Warszawskiej, zorganizowane zostanie kilkaset wydarzeń „z udziałem środków publicznych”, „różnych agend polskiego państwa”, spółek skarbu państwa, instytucji kultury, muzeów oraz resortów.

– Polskie państwo poważnie podchodzi do rocznic, takich jak 100-lecie odzyskania niepodległości, gdyż każda wspólnota potrzebuje podstaw tożsamościowych, potrzebuje odnosić się do wartości, a te wartości sprawdzają się w czasie próby, jak to było 100 lat temu, gdy odzyskiwaliśmy niepodległość – mówił wicepremier Piotr Gliński.

Minister kultury poinformował też, że tegoroczne obchody będą miały „kilka kulminacji” – wymienił: defiladę wojskową w Warszawie, premiery specjalnie przygotowanych filmów i otwarcie muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Dodał, że w wymiarze artystycznym kulminacją obchodów będzie właśnie widowisko multimedialne „1920. Wdzięczni Bohaterom” 15 sierpnia na Stadionie Narodowym.

Na płycie areny wyrosną polskie i bolszewickie okopy, pomiędzy nimi stanie imponująca scena, na której wystąpią m.in. Stanisława Celińska, Stanisław Sojka, Piotr Cugowski czy Kasia Cerekwicka. Do tego dziesiątki koni i kilkuset statystów – wszystko po to, aby na nowo ożyły wspomnienia Bitwy Warszawskiej podczas spektakularnego widowiska historycznego, jakiego dotąd jeszcze nie było.

– Cieszę się, że te obchody są wielowymiarowe, że tak wiele wydarzeń ma miejsce, a to wydarzenie będzie szczególne, bo zaangażowanie finansowe spółek skarbu państwa jest szczególnie duże, co pozwoli zaprezentować wiele atrakcji. Liczymy na to, że to będzie szczególne podkreślenie, wieczorem 15 sierpnia, tych obchodów – powiedział prof. Piotr Gliński.

Zarówno 15 sierpnia 2020 roku podczas premiery widowiska, jak i w dniach kolejnych pokazów, tj. 20-23 sierpnia 2020 roku czeka nas prawdziwy powrót do przeszłości, widzowie odkryją realia wojennej Warszawy sprzed 100 lat oraz historie ówczesnych bohaterów, będą świadkami walki, a potem triumfu w najważniejszej bitwie wojny polsko-bolszewickiej. „1920. Wdzięczni bohaterom” to multimedialny spektakl organizowany przez PGE Narodowy w Warszawie dokładnie w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. Dzięki wydarzeniu historia zostanie przedstawiona w sposób zajmujący i nowoczesny. Widowisko organizowane pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości ma na celu uczczenie pamięci bohaterów i podkreślenie roli zwycięstwa Państwa Polskiego. O wartość merytoryczną i artystyczną tegorocznego widowiska „1920. Wdzięczni bohaterom” zadba Biuro Programu „Niepodległa”.

Scena i cała aranżacja widowiska zajmą ponad 7 tys. mkw., w wydarzeniu weźmie udział kilkudziesięciu artystów. W rolę marszałka Józefa Piłsudskiego wcieli się Jarosław Gajewski, a oficera Michaiła Tuchaczewskiego odegra Wojciech Brzeziński. Nie zabraknie też setki rekonstruktorów, koni i pojazdów historycznych. Będzie również las, gra świateł i dźwięków w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia. Dzięki wykorzystaniu ikonografii, wizualizacji, animacji komputerowych, technik projekcyjnych, fotograficznych i filmowych materiałów archiwalnych, komentarzy narratora oraz scen aktorskich i grup rekonstrukcyjnych widzowie poznają bohaterów, przebieg bitwy i sytuację międzynarodową. Widowisku towarzyszyć będzie muzyka z tekstami najwybitniejszych polskich poetów i twórców piosenek m.in. Cypriana Kamila Norwida, Marka Grechuty, Agnieszki Osieckiej, Jacka Cygana, Romana Kołakowskiego w wykonaniu m.in. Olgi Szomańskiej, Macieja Balcara, Mateusza Ziółko, czy Michała Kowalonka. Widzowie usłyszą również wiązankę tradycyjnych pieśni żołnierskich i patriotycznych w wykonaniu chóru Sound’nGrace.

Widzowie obecni na wydarzeniu muszą zaakceptować regulamin imprezy, w którym zobowiązani są do obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca na trybunie oraz w trakcie poruszania się po obiekcie. Realizacja tych wymagań będzie starannie sprawdzana przez służby porządkowe.

Premiera wydarzenia odbędzie się 15 sierpnia 2020 roku o godzinie 20.30 i będzie transmitowana w TVP. Aby jak największa liczba fanów historii mogła uczestniczyć w tym wyjątkowym widowisku na żywo, jego specjalnie przygotowana, skrócona wersja będzie powtarzana przez 4 dni od 20 do 23 sierpnia na PGE Narodowym. Wydarzenie będzie biletowane, ceny biletów zaczynają się od 10 zł i są dostępne na stronie: www.1920.pgenarodowy.pl.

