1920 – polskie zwycięstwo dla wolności Europy. MON RP zachęca do wspólnego świętowania

„1920 - polskie zwycięstwo dla wolności Europy – to hasło uroczystości i wielu działań Wojska Polskiego i Ministerstwa Obrony Narodowej z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej, określanej jako 18. decydującej bitwy w dziejach świata. Dla ówczesnej, odradzającej się po latach niewoli Polski był to moment szczególny. W godzinie wielkiej próby cały naród stanął do walki, by bronić z takim trudem wywalczonej niepodległości” - tymi słowami Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej przypomniał o zbliżającej się setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz przedstawił plany resortu związane z obchodami rocznicy.