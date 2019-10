19. Festiwal Filmu Polskiego – rekordowy pod względem frekwencji

vdu

Przez dziesięć dni widzowie w pięciu miastach Litwy – Wilnie, Kownie, Mariampolu, Możejkach i Solecznikach – mogli zapoznać się ze starannie wyselekcjonowanymi polskimi filmami z najlepszych festiwali filmowych w Cannes, Berlinie, Gdyni, Sundance Film Festival i innych, a także z retrospektywą filmów Kazimierza Kutza.

Ogółem podczas Festiwalu zaprezentowano 18 polskich produkcji, odbyło się 47 seansów w 8 kinach i centrach kultury. Wcześniej, niż widzowie w Polsce, litewscy kinomani mogli obejrzeć najnowszy film Agnieszki Holland „Obywatel Jones”, a pokazy filmu Michała Rosy „Piłsudski” odbyły się zaledwie trzy tygodnie po polskiej premierze. To właśnie te dwa filmy były najchętniej oglądane. Dużą popularnością cieszył się także „Dzień czekolady” Jacka Bławuta oraz film otwarcia festiwalu „Słodki koniec dnia” w reżyserii Jacka Borcucha, który od 11 października wszedł do stałej dystrybucji do litewskich kin.

Podczas Festiwalu widzowie na Litwie mieli okazję spotkać się także z ciekawymi gośćmi – Łukaszem Grzegorzkiem, który zaprezentował swój drugi film pełnometrażowy „Córka trenera”, Janem Jakubem Kolskim oraz Grażyną Błęcką-Kolską – reżyserem i odtwórczynią głównej roli w filmie „Ułaskawienie” oraz Michałem Rosą, który przerwał zdjęcia do swojej nowej produkcji telewizyjnej i przyjechał do Wilna, by zaprezentować film „Piłsudski”.

W ciągu ostatnich czterech lat znacznie udało się poszerzyć formułę Festiwalu. Odbywa się on obecnie w pięciu miastach na Litwie, a widownia wzrosła prawie trzykrotnie.

19. Festiwal Filmu Polskiego na Litwie odbył się w dn. 3-13 października 2019 roku. Głównym organizatorem wydarzenia jest Instytut Polski w Wilnie. Patronat honorowy nad 19. Festiwalem Filmu Polskiego sprawował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Główni sponsorzy: Orlen Lietuva, Stop Cafe, Polskie Linie Lotnicze LOT. partnerzy: Liu Patty cukiernia, Clear Channel Lietuva, Advert LT. Festiwalowy hotel: Hotel Vilnia. Partnerzy medialni: LRT Plius, 15min.lt, Žmonės, Kinas, Literatūra ir menas, Kurier Wileński, Radio Znad Wilii, portal zw.lt i Wilnoteka.lt.