15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego. Pamiątka Cudu nad Wisłą

Bitwa Warszawska była jednym z ważniejszych starć wojny polsko-bolszewickiej, wywołanej przez Rosję radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w podległe republiki. Decydujące starcie miało miejsce na przedpolach Warszawy od 13 do 15 sierpnia 1920 r. Skończyło się zwycięstwem Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną.

Wojna toczyła się od lutego 1919 roku (niektóre źródła podają styczeń), została zakończona zawieszeniem broni w październiku 1920, ostatecznie zaś – podpisaniem traktatu w Rydze, 18 marca 1921 roku.

Po stronie polskiej łącznie uczestniczyło w bitwie od 113 do 123 tysięcy żołnierzy, siły wroga liczyły 104-114 tysięcy. Rosjanie mieli więcej (600) dział i karabinów maszynowych (prawie 2,5 tysiąca), my z kolei mieliśmy do dyspozycji dwie eskadry samolotów.

Straty rosyjskie w Bitwie Warszawskiej oszacowano na 25 tys. zabitych. Do polskiej niewoli wzięto ponad 60 tys. jeńców. Rosjanie stracili też ponad 230 dział i ponad 1020 ciężkich karabinów maszynowych oraz wiele innego sprzętu. Po naszej stronie było 4,5 tys. poległych, 22 tys. rannych żołnierzy i 10 tys. zaginionych.

Do dziś Bitwa Warszawska, zwana też Cudem na Wisłą, uznawana jest za 18. przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.