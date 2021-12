13 grudnia – wprowadzenie w Polsce stanu wojennego

„Pamiętamy o wszystkich ofiarach i represjonowanych w stanie wojennym. Pamiętajmy o Bohaterach! To dzięki ich odwadze i sile komunizm w końcu upadł, a Polska odzyskała wolność. Im zawdzięczamy to, że żyjemy dziś we własnym suwerennym, demokratycznym państwie” – powiedział Andrzej Duda.

Na znak tej pamięci 13 grudnia zapalmy Światło Wolności w oknach naszych domów. Niech jego płomień przypomni o ofiarach. Niech przypomni o zwycięskiej walce ze zniewoleniem i o odzyskaniu wolnej Polski.

Przed dawnym komisariatem MO na warszawskiej Starówce Prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom stanu wojennego w 40. rocznicę jego wprowadzenia.

O północy Prezydent RP wziął udział w apelu poległych, zapalił też znicz ku czci ofiar stanu wojennego.

– To miejsce, w którym Grzegorz Przemyk był katowany przez milicję. To miejsce ważne dla wszystkich tych, którzy pamiętają czasy stanu wojennego, dla wszystkich, którzy byli po stronie wolnej, suwerennej i niepodległej Polski, którzy byli przeciwko komunistom – mówił Prezydent Andrzej Duda.

Jak podkreślił: Polska cały czas boleje z powodu tamtych czasów, tamtych ofiar; dzieci, które straciły rodziców dziś są dorosłymi ludźmi, ale ta trauma wciąż w nich jest.

Przy ul. Jezuickiej 1/3 w Warszawie, przed budynkiem dawnego komisariatu Milicji Obywatelskiej, w nocy z 12 na 13 grudnia od kilku lat spotykają się dawni i obecni działacze Niezależnego Zrzeszenia Studentów, by oddać hołd ofiarom stanu wojennego. Wcześniej, nocne spotkania podczas których w milczeniu zapalano znicze, organizowano pod domami Wojciecha Jaruzelskiego, a potem Czesława Kiszczaka.

Na komisariacie MO przy ul. Jezuickiej w maju 1983 r. został śmiertelnie pobity 19–letni maturzysta Grzegorz Przemyk – to wydarzenie upamiętnia tablica umieszczona na fasadzie budynku. Kilka ulic dalej, na rogu Bonifraterskiej i Konwiktorskiej mieszkała najmłodsza ofiara stanu wojennego – więziony i torturowany przez SB Emil Barchański, który zmarł w czerwcu 1982 r. w wieku 16 lat.

W poniedziałek Andrzej Duda weźmie też udział w obchodach 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, które odbędą się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, a na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego o godz. 19.30 zapali „Światło Wolności”.

Mija 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Aby powstrzymać pokojową rewolucję „Solidarności” i stłumić dążenie Polaków do wolności, reżim komunistyczny wydał wojnę naszemu narodowi. Nocą 13 grudnia 1981 roku i w następnych dniach uwięziono tysiące działaczy. Brutalnie pacyfikowano strajki. Bito protestujących. Niepokornych wyrzucano z pracy, uczelni i szkół. Bardzo wielu wypchnięto na emigrację. Niektórym odebrano życie. (…) Kiedy byliśmy pod władzą reżimu, sami doznaliśmy wiele dobra za sprawą solidarności innych społeczeństw. A dzisiaj w sposób szczególny myślimy o tych, którzy doświadczają represji, prześladowań, uwięzienia ze strony reżimu Łukaszenki. Bądźmy solidarni z Białorusinami! Niech w tym wyraża się nasza wierność dziedzictwu „Solidarności” – napisał Prezydent Andrzej Duda w specjalnym przesłaniu z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Zapraszamy do obejrzenia filmu opowiadającego o okolicznościach wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 40 lat temu: