115 lat temu urodziła się s. Faustyna Kowalska

W 1925 r. wstąpiła do postulatu w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. W 1926 r. złożyła śluby i otrzymała imię zakonne Maria Faustyna. W 1929 r. na krótko przyjechała do Wilna. 22 lutego 1931 r. w Płocku siostrze Faustynie objawił się Jezus i polecił namalowanie obrazu przedstawiającego widzenie.

1 maja 1933 r. Faustyna złożyła śluby wieczyste, a 25 maja przybyła do Wilna. Tu stale doświadczała objawień, które opisywała w swoim dzienniku. W Wilnie także s. Faustyna spotkała spowiednika sióstr – ks. Michała Sopoćkę, który stał się jej kierownikiem duchowym i pomógł w realizacji powierzonej jej misji głoszenia o Bożym Miłosierdziu. On właśnie umówił się z artystą – Eugeniuszem Kazimierowskim w sprawie namalowania obrazu Zbawiciela według wskazań siostry Faustyny i zgodnie z jej widzeniami. Kazimierowski zaczął go malować 2 stycznia 1934 r. Faustyna przez pół roku co najmniej raz w tygodniu odwiedzała jego pracownię, uściślała szczegóły i korygowała nieścisłości. Tak powstał obraz Jezusa Miłosiernego.

W 1936 s. Faustyna została przeniesiona z Wilna do Walendowa, a później – do podkrakowskich Łagiewnik. Słabła na zdrowiu, ale nieustannie marzyła o założeniu nowego zgromadzenia, o którym mówił jej Jezus podczas objawień. 4 maja 1937 r. uzyskała w tym celu pozwolenie na wystąpienie z zakonu. Zmarła 5 listopada 1938 r. Po jej śmierci, dzięki dziennikowi, który pozostawiła, zaczęła rozprzestrzeniać się wieść o jej niezwykłych widzeniach.

31 stycznia 1968 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny s. Faustyny. 18 kwietnia 1993 r. Jan Paweł II ją beatyfikował, a w 30 kwietnia 2000 r. – kanonizował.

Na podstawie: vilnensis.lt