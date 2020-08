100 pomników na 100-lecie bitwy warszawskiej

Fundacja na rzecz Wielkich Historii zaprasza wszystkich chętnych do postawienia własnego pomnika zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej. Jak to zrobić? Wystarczy smartfon z aparatem fotograficznym i nieco kreatywności! Szczegóły konkursu poniżej.



„Zeskanowaliśmy w 3D jeden z najstarszych pomników upamiętniających wiktorię warszawską 1920 r. (stojący w rzeczywistości w Wawrze). Teraz wirtualny pomnik można oglądać na smartfonach, tabletach i komputerach w rozszerzonej rzeczywistości, a także… sfotografować w swoim otoczeniu. Skan 3D pomnika odsłoniętego w 1930 r. jest przedmiotem konkursu «100 pomników na 100-lecie zwycięstwa». Proponujemy Polakom, żeby samodzielnie stawiali pomniki bitwy.



Po wpisaniu w przeglądarce telefonu adresu www.1920.wielkiehistorie.pl. będzie można za pomocą smartfonu umieścić trójwymiarowy model wawerskiego pomnika w swoim otoczeniu i następnie wykonać zdjęcie aparatem. Można więc będzie «wznieść» pomnik na szczycie Rysów, na Polach Elizejskich w Paryżu, w chicagowskim Jackowie, albo… na Placu Czerwonym w Moskwie.



Jury wybierze autora najbardziej spektakularnych zdjęć wawerskiego pomnika (decyduje miejsce ustawienia monumentu, ogólna kompozycja). Na zwycięzcę czeka wyjątkowa nagroda – możliwość wykonania profesjonalnego skanu 3D jego sylwetki. Na prace czekamy od 13 do 30 sierpnia 2020. Wykonane zdjęcia pomnika należy wysłać na adres 100pomnikow@wielkiehistorie.pl, a także opublikować w mediach społecznościowych z hasztagiem #100pomnikow.



Z okazji 100. rocznicy bitwy warszawskiej przygotowaliśmy też wystawę plenerową. Opowiadamy na niej o wojnie polsko-bolszewickiej z mało znanej perspektywy dzieci, młodzieży i kobiet. Na plaży nad Wisłą w Wawrze prezentowane będą m. in.: fotografie, wspomnienia i wycinki prasowe z tamtego okresu. Oficjalne otwarcie wystawy w czwartek 13.08.

Zapraszamy!”

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”

Fundacja na rzecz Wielkich Historii istnieje od 2008 r. (wcześniej pod nazwą Fundacja Pamięć i Tożsamość), zajmuje się odkrywaniem dziedzictwa i uczy korzystania z bogactwa historii. Przygotowała wcześniej m.in: Wirtualne Muzeum Tadeusza Kościuszki. W Wawerskim Centrum Historii Murowanka prowadzi Digipunkt, gdzie mieszkańcy Warszawy mogą przesłuchać i przegrać do współczesnego formatu cyfrowego archiwalne nagrania filmowe i dźwiękowe, a także zeskanować przezrocza, negatywy, zdjęcia czy listy, pamiętniki, dokumenty, gazety, wycinki, a nawet książki.