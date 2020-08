100. Bitwy Warszawskiej. Projekcja niemego filmu ,,Cud nad Wisłą” w Pałacu Władców

Zrealizowany z rozmachem, składający się pierwotnie z dwóch serii, dramat patriotyczny, ilustruje epizody wojny polsko-bolszewickiej. Film, sprawnie nakręcony przez aktora i reżysera słynnego MChAT-u, a później uznanego twórcę hollywoodzkiego, powstał na zamówienie Wydziału Propagandy Ministerstwa Spraw Wojskowych RP. Ze względu na aktualny i budzący żywe emocje temat i doborową obsadę aktorską obraz cieszył się bardzo dużym powodzeniem wśród polskich widzów. Obrazom towarzyszy muzyka skomponowana do filmu przez Macieja Trifonidisa Bielawskiego.

Jest zima 1919 roku. We wsi Kręzy nad Bugiem trwają przygotowania do wieczerzy wigilijnej. W chacie bogatego gospodarza Macieja Wierunia (Edmund Gasiński) jego córka Krysta (Jadwiga Smosarska) krząta się przy świątecznym stole. Niebawem w obejściu zjawia się młody dziedzic Jerzy Granowski (Jerzy Leszczyński), zakochany w Kryście od czasu, gdy ta przed laty wychowywała się w majątku jego rodziców. Młodzi wraz z bratem Krysty, Michałem (Bogusław Samborski), wyruszają z szopką do dworu połamać się wigilijnym opłatkiem. Życie w oddalonej od świata wiosce toczy się spokojnie i monotonnie, gdy tymczasem przez Kresy wschodnie przetacza się front wojny polsko-rosyjskiej. Na wiosnę w Kręzach pojawiają się bolszewicy, którzy zajmują dwór państwa Granowskich, a w okolicy toczą się walki Wojska Polskiego z Armią Czerwoną. Niebawem front przesuwa się w kierunku Warszawy…

Film jest niemy, zrekonstruowany cyfrowo w Filmotece Narodowej z muzyką Macieja Trifonidisa Bielawskiego. Czas trwania 52 minuty. Przed filmem wygłosi słowo wstępne historyk, dr Barbara Stankiewicz. Wstęp na projekcję wolny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja: https://www.valdovurumai.lt/lankytojams/renginiai/varsuvos-musio-simtmetis-nebyliojo-filmo-stebuklas-prie-vyslos-perziura.

Cud nad Wisłą

22.08.2020, godz. 17.00

Pałac WKL (pl. Katedros. 4, Wilno)

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie i Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

Partner: Pałac Wielkich Książąt Litewskich