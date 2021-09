10. Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej, Wilno – Troki – Ejszyszki, 10-14 września

Festiwal odbył się również w 1995 r., niestety, po dwóch edycjach z przyczyn niezależnych od organizatora nastąpiła kilkuletnia przerwa. Dopiero gdy teatry polskie na Litwie znalazły stałe miejsce w Domu Kultury Polskiej, powrócono do idei zorganizowania festiwalu. Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej od roku 2007 odbywają się regularnie. W 2011 r. odbyła się piąta, jubileuszowa edycja festiwalu, w której udział wzięło 10 teatrów. Ogółem w ostatniej edycji – IX Spotkaniach Sceny Polskiej udział wzięło ponad 120 uczestników. W dziewięciu edycjach udział wzięły teatry z USA, Niemiec, Austrii, Ukrainy, Czech, Polski, Kanady, Węgier, Rosji, Australii oraz Litwy. Festiwal za okres 1994 – 2019 zjednoczył 11 państw, ponad 40 różnych teatrów i ponad 3000 uczestników.



„To najtrudniejszy moment w historii naszych festiwali. Zeszłoroczny MONOWschód musieliśmy kilka razy przekładać, by ostatecznie zrealizować go w formie hybrydowej. Cieszymy się, że mimo trudności udało nam się doprowadzić do X Spotkań Sceny Polskiej, choć nie było to łatwe“ – mówi Lila Kiejzik, dyrektor festiwalu i kierownik artystyczny Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie, głównego organizatora X Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej.



„To prawda, okoliczności nie sprzyjają planowaniu. Oprócz pandemii utrudnieniem jest sytuacja polityczna w naszym regionie, choćby wydarzenia na Białorusi. Ale, jak brzmi slogan tegorocznego festiwalu: „Damy radę – Teatr musi grać!” – dodał Edward Kiejzik dyrektor administracyjny Polskiego Teatru „Studio”.

Program festiwalu:



10 września, piątek / Polska

18:00 POLSKIE, ARCYPOLSKIE: NADZIEJA / Koncert

Łubieńska/Jackiewicz/Mońko-Allen/Witkowska, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76

21:00 WYŁĄCZNIE O MIŁOŚCI / Koncert

Recital Dagny Mikoś & Mikołaja Babuli, restauracja Beatos virtuve w Wilnie, al. Gedimino 27



11 września, sobota / Polska, Węgry, Łotwa

12:00 NASZA BAJKA / Spektakl muzyczny dla dzieci, rodziców i dziadków

Fundacja Pomysłodalnia, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76

16:30 OTWARCIE WYSTAWY „KIEPURA I EGGERTH. MIŁOŚĆ NA SCENIE” / Wystawa

Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76

18:00 WIŚNIOWY SAD / Spektakl, uroczyste otwarcie Festiwalu

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Pałac Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69

21:00 IVARA BRINUMA TRIO (ŁOTWA) / Koncert

Sarwi / Stankiewicz / Brinums, Restauracja Beatos virtuve w Wilnie, al. Gedimino 27



12 września, niedziela / Litwa, Wielka Brytania

13:00 HARP & CHORDS / Koncert

Julia i Stanisław Łopuszyńscy, Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach, ul. Birutės 5

15:00 POP-EZJA / Spektakl

Polski Teatr w Wilnie, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76

18:00 NA WILEŃSKIEJ ULICY /Film

Spektakl Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie nagrany przez TVP Wilno, Multikino w Wilnie, ul. Ozo 18, sala nr 5

21:00 WIECZÓR POEZJI / Spektakl

Polska Scena Poetycka Londyn, restauracja Beatos virtuve w Wilnie, al. Gedimino 27



13 września, poniedziałek / Litwa, Czechy, Ukraina

13:00 SZKICE O POLSCE / Spektakl

Polski Teatr „Studio” w Wilnie, Centrum Rozrywki i Biznesu w Ejszyszkach, ul. Ąžuolų 3

16:00 NO COMMENT LUB IDIOCI W POLITYCE / Spektakl

Zespół Teatralny im. Jerzego Cienciały w Wędryni, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76

19:00 HIPNOZA / Spektakl

Teatr Ludowy we Lwowie, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76



14 września, wtorek / Litwa

11:00 TEATRALNE WILNO / Spacer

Wycieczka po Wilnie

15:00 POLSKI TEATR POZA POLSKĄ /Debata

Rozmowa z uczestnikami Festiwalu nt. polskiego teatru poza Macierzą, restauracja Sakwa w Wilnie, ul. M. K. Paco ½

18:00 PREMIERA ALBUMU POŚWIĘCONEGO WSSP / Spotkanie

Album poświęcony Wileńskim Spotkaniom Sceny Polskiej, Młodzieżowy Teatr Litwy w Wilnie, ul. Arklių 5

18:30 SZKICE O POLSCE / Spektakl

Polski Teatr „Studio” w Wilnie, Młodzieżowy Teatr Litwy w Wilnie, ul. Arklių 5



Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”



Patronat honorowy Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego



Patronat ministra Jana Dziedziczaka, pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą



Organizator: Polskie Studio Teatralne w Wilnie

Współorganizator: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”



Sponsorzy: Orlen Lietuva, Drukarnia offsetowa Efekt, Departament mniejszości narodowych przy rządzie RL, restauracja Sakwa



Partnerzy: Ambasada Polski na Litwie, Państwowy Młodzieżowy Teatr Litwy, Pałac Kultury w Trokach, Związek Polaków na Litwie Oddział Rejonu Trockiego, restauracja Beatos virtuve, Galeria Foje, Fundacja Pomysłodalnia



Patronaty medialne: TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Wilno, Kurier Wileński, Radio Znad Willi, zw.lt, Wilnoteka.lt, portal informacyjny Ida, Radio Rzeszów, e-teatr.pl, dziennikteatralny.pl, teatralny.pl, teatrdlawszystkich.eu, Gazeta Świętojańska

Na podst. materiałów organizatorów