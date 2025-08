10 lat prezydentury Andrzeja Dudy w obszarze kultury

Aby promować czytelnictwo i polską literaturę, para prezydencka zaangażowała się w akcję Narodowego Czytania. Pierwszą lekturą Andrzeja Dudy oraz Agaty Kornhauser-Dudy była „Lalka” Bolesława Prusa. W kolejnych latach czytano: „Quo vadis”, „Wesele”, „Przedwiośnie”, „Antologię Niepodległości”, „Nowele polskie”, a także „Balladynę”, „Moralność pani Dulskiej” oraz „Ballady i romanse”, „Nad Niemnem” i „Kordiana”.

W 2017 r. po raz pierwszy odbył się w Polsce Szczyt Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 21 państw członkowskich. Prezydent Duda wziął udział w inauguracji szczytu w Krakowie.

Andrzej Duda zainaugurował także obchody 100-lecia awangardy w Polsce. Z tej okazji w Pałacu Prezydenckim otwarta została Sala Formistów. Odbyła się także sesja naukowa pt. „Sto lat awangardy w Polsce”.

Pałac Prezydencki był miejscem także wielu innych wernisaży, wśród nich była wystawa „Polska w pejzażach”, połączona z otwarciem ekspozycji fotografii „W drodze do Niepodległości”, wystawa „Oblicza Polski – oblicza Polaków”, ekspozycja „Rodzime tradycje i obyczaje w sztuce polskiej XIX i XX wieku”.

W związku z wydarzeniem zorganizowano też dni otwarte w Pałacu Prezydenckim i Belwederze. Sale prezydenckich rezydencji mogli zwiedzać goście także w ramach corocznych edycji Nocy Muzeów.

Prezydent angażował się również w inicjatywy promujące polską muzykę. W marcu 2017 r. w Pałacu Prezydenckim odbył się koncert w 80. rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego. W celu upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości skomponowany został przez Pawła Łukaszewskiego specjalny utwór „Te Deum Polonia”. Premiera utworu odbyła się podczas koncertu w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Razem z pierwszą damą Andrzej Duda zainicjował ponadto akcję „Narodowe Granie”, upamiętniającą 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. W maju 2019 r. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbył się koncert „Wiwat Moniuszko!”.

Ponadto prezydent objął XVIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Para prezydencka spotkała się także z jurorami, finalistami i organizatorami XVII i XVIII Konkursu im. Fryderyka Chopina.

Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy objął m.in. kolejne edycje Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa”, a także koncert Ukrainian Freedom Orchestra, inaugurujący w 2022 r. trasę koncertową po Europie i Stanach Zjednoczonych.

W grudniu 2017 r. w Belwederze odbyła się przedpremiera spektaklu „Marszałek” Wojciecha Tomczyka w reż. Krzysztofa Langa. Spektakl ten zrealizowany został we współpracy z Telewizją Polską z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Prezydent opatrzył ponadto wstępem liczne katalogi i albumy, m.in. katalog wystawy „Polska w pejzażach” oraz album z rękopisami dzieł Ignacego Jana Paderewskiego.

Prezydent w trakcie 10-letniej kadencji odznaczył, także pośmiertnie, Orderem Orła Białego – najwyższym polskim odznaczeniem – szereg ludzi kultury. Byli to m.in. rysownik Henryk Chmielewski (pośmiertnie), aktor Franciszek Pieczka, malarz Wojciech Kossak (pośmiertnie), powieściopisarka, organizatorka pomocy Żydom w okupowanej przez Niemców Polsce Zofia Kossak (pośmiertnie), poeta Kornel Makuszyński (pośmiertnie), pisarz Władysław Stanisław Reymont (pośmiertnie), kompozytor, pianista i pedagog Karol Szymanowski (pośmiertnie), scenograf Jerzy Kalina, językoznawczyni i badaczka literatury prof. Jadwiga Puzynina, dyrygent, kompozytor i pianista Jerzy Maksymiuk oraz kompozytorka, dyrygentka i pedagog Joanna Wnuk-Nazarowa.

Z kolei Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymali m.in. aktorka i wokalistka Stanisława Celińska, multiinstrumentalista, wokalista i kompozytor Józef Skrzek, poeta Przemysław Dakowicz, piosenkarka Halina Frąckowiak, historyczka sztuki dr Izabella Galicka, twórca Ośrodka Karta Zbigniew Gluza, założyciel Teatru Kamienica Emilian Kamiński, pisarz Marek Krajewski, śpiewak operowy Bernard Ładysz, dyrygent i kompozytor Jerzy Maksymiuk, wokalistka Krystyna Prońko, reżyser Włodzimierz Staniewski oraz reżyser, twórca Teatru Nie Teraz Antoni Żak.

We wrześniu 2023 r. prezydent publicznie skrytykował film Agnieszki Holland „Zielona Granica”, opowiadający o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej, który wywołał burzę kontrowersji jeszcze przed swoją kinową premierą. W rozmowie z TVP Info prezydent stwierdził, że „jest mu przykro z tego powodu, że taki film jest realizowany, który – jak słyszał – w zdecydowany sposób oczernia polskich funkcjonariuszy”.

– To, że pani Holland pokazuje polskich funkcjonariuszy, wykonujących zadania dla polskiego społeczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, pokazuje ich w ten sposób, to ja nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła znanego nam z okupacji hitlerowskiej, kiedy propagandowe hitlerowskie filmy pokazywano w naszych kinach: „tylko świnie siedzą w kinie” – powiedział wówczas prezydent.

Wypowiedź prezydenta wywołała reakcję środowisk artystycznych i prawniczych. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył pozew przeciwko prezydentowi, domagając się przeprosin za jego słowa. Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka potwierdziła, że prezydent Duda stanie przed sądem w tej sprawie 24 października 2025 r., reprezentowany przez pełnomocnika.

Działania prezydenta odnosiły się także do sfery mediów. Wśród nich było m.in. podpisanie 6 marca 2020 r. noweli ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej przyznającej w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia.

Nowelizacja, której projekt przygotowali posłowie PiS, przewidywała wprowadzenie rekompensaty w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień w 2020 r. oraz z uwzględnieniem niewypłaconych w latach 2018-2019 części rekompensaty. Środki te miały zostać podzielone między jednostki publicznej radiofonii i telewizji przez KRRiT z przeznaczeniem na realizowanie misji publicznej.

Posłowie PiS przekonywali, że rekompensata dla mediów publicznych musi być zapewniona, by mogły się one rozwijać; ówczesna opozycja proponowała, żeby pieniądze te zostały przeznaczone na ochronę zdrowia, na przykład na leczenie onkologiczne.

27 grudnia 2021 r. Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. – Większość moich rodaków nie chce kolejnych sporów i moim zadaniem jako prezydenta jest w taki sposób działać, aby tych sporów uniknąć – podkreślił Duda, tłumacząc swoją decyzję o zawetowaniu ustawy medialnej.

– Gdyby ustawa medialna zaczęła obowiązywać, mielibyśmy kolejny spór. Polska znalazłaby się w sporze arbitrażowym z firmą, która uważałaby się za poszkodowaną tą sytuacją (chodzi o amerykańskich właścicieli telewizji TVN – PAP). Oznaczałoby to koszty dla Polski, na pewno koszty niemałe, bo kwestia wartości (stacji telewizyjnej TVN – PAP), które wchodzą w grę, to są miliardy dolarów. Po co nam kolejny problem – powiedział prezydent.

Według jej autorów nowela miała uszczelniać i uściślać obowiązujące od 2004 r. przepisy stanowiące, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nieprzekraczającym 49 proc.

Z kolei 23 grudnia 2023 r. prezydent Duda poinformował, że zawetował przygotowaną przez nowy rząd ustawę okołobudżetową, która przewidywała m.in. środki dla mediów publicznych na następny rok. Jak uzasadnił prezydent, jego decyzja wiązała się z „rażącym łamaniem konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa” w mediach publicznych.

Po prezydenckim wecie ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz podjął 27 grudnia decyzję o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. Analogiczną decyzję minister kultury podjął 29 grudnia w stosunku do 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.

W maju zeszłego roku prezydent zawetował również nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, która uznaje język śląski za język regionalny. Na mocy ustawy język śląski stałby się drugim obok kaszubskiego językiem regionalnym w Polsce.

W komunikacie na stronie Kancelarii Prezydenta napisano, że podejmując decyzję o wecie, prezydent uznał, że nie została spełniona wynikająca z ustawy przesłanka „umożliwiająca uzyskanie przez etnolekt śląski statusu języka regionalnego”.

W komunikacie KPRP powołano się też na opinie ekspertów, „wśród których przeważa stanowisko, że gwary śląskie są gwarami języka polskiego, a dialekt śląski, na który się one składają, jest takim samym dialektem języka polskiego, jak np. dialekt małopolski, wielkopolski i mazowiecki”.