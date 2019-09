Zielone światło dla ekspansji Orlenu na Słowacji

vdu

„Konsekwentnie dążymy do przejmowania kolejnych stacji paliw na rynku słowackim, bo chcemy zostać jednym z kluczowych operatorów na tym rynku w perspektywie 2-3 lat. Zgoda organów antymonopolowych przybliża nas do tego celu. Nowe stacje udostępnimy klientom w październiku br. Już teraz jesteśmy znaczącym hurtowym dostawcą paliw na Słowację. To daje nam solidne podstawy do budowy kompetencji również w segmencie detalicznym” – wskazał Obajtek.

Od pierwszego półrocza 2019 r., pod marką Benzina na Słowacji, działa jedna stacja testowa Orlenu.

„Nowe obiekty zostaną przejęte od jednego operatora i będą przebudowane, tak aby zapewnić klientom najwyższą jakość usług i szeroką ofertę pozapaliwową. Nowe stacje paliw zgodnie z założeniami mogą zasilić słowacką sieć detaliczną Grupy Orlen w najbliższych tygodniach. Warunkiem finalizacji transakcji będzie zgoda słowackiego urzędu antymonopolowego. Na rynku słowackim funkcjonuje obecnie ok. 900 stacji paliw, z których blisko połowa zarządzana jest przez trzech największych operatorów” – dodano.

Zgodnie z założeniami słowacka część sieci Orlenu ma odpowiadać standardom oferty i obsługi swojego czeskiego odpowiednika. „Obiekty będą dysponować szeroką ofertą paliw EFECTA oraz VERVA, a także gastronomii dostępnej w ramach konceptu Stop Cafe. Produkty pozapaliwowe dystrybuowane w słowackiej sieci będą pochodzić zarówno od lokalnych, jak i polskich oraz czeskich producentów” – wkazano.

Spółka dodała, że badania przeprowadzone wśród słowackich kierowców pokazują, że 69 proc. z nich wykazuje zainteresowanie korzystaniem ze stacji pod marką Benzina.

Benzina wróciła na Słowację po ponad 15 latach. Marka powstała w 1953 roku, jeszcze w Czechosłowacji. Po 1989 roku, w ramach prywatyzacji, trafiła na Słowacji w prywatne ręce. Obecnie marka wraca na Słowację jako lider rynku czeskiego, na którym w ramach Grupy Orlen działa 413 stacji paliw, z udziałem w sprzedaży paliw na poziomie blisko 24 proc.

Benzina funkcjonuje w ramach Grupy Unipetrol, prowadząc największą sieć stacji paliw w Czeskiej.