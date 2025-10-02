Zełenski: rosyjski ostrzał linii energetycznych stwarza globalne zagrożenie

„Każdy dzień, w którym Rosja przedłuża wojnę, oddala nas od wdrożenia kompleksowego i wiarygodnego zawieszenia broni. Kontynuuje ataki na wszystkie nasze obiekty energetyczne – w tym te kluczowe dla bezpieczeństwa elektrownie jądrowe i inne obiekty, co stanowi globalne zagrożenie” – napisał Zełenski na Facebooku.

Dodał, że w rosyjskim ataku wzięło udział ponad 20 dronów.

Wcześniej w środę ministerstwo energetyki w Kijowie podało, że rosyjski ostrzał linii energetycznych pozbawił prądu elektrownię jądrową w Czarnobylu, odcinając od zasilania sarkofag, który chroni zniszczony przed laty w wyniku katastrofy czwarty reaktor tej siłowni.

Zełenski informował, że sytuacja w okupowanej przez Rosję elektrowni w Zaporożu stała się krytyczna, a rosyjski ostrzał uniemożliwił przywrócenie zasilania niezbędnego do schłodzenia reaktorów i zapobieżenia stopieniu rdzenia.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa, największa siłownia atomowa w Europie, jest okupowana od początku marca 2022 roku. Na jej terenie znajdują się rosyjscy żołnierze oraz pracownicy rosyjskiego państwowego koncernu Rosatom.