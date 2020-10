Zbigniew Rau: Przerwanie projektu „Nord Stream 2” jest możliwe

Pytany w Programie 1 Polskiego Radia o skrytykowanie przez szefa komisji spraw zagranicznych Bundestagu Norberta Roettgena budowy Nord Stream 2 szef MSZ odparł, że jest to jedna z oznak „spóźnionej debaty wśród elit niemieckich” w sprawie tego gazociągu. – Z satysfakcją należy stwierdzić, że nareszcie racjonalne, zdroworozsądkowe argumenty w tej debacie są w stanie wybrzmieć, dlatego że stanowisko Polski od samego początku budowy tego rurociągu jest jednoznaczne – powiedział Rau.

Stwierdził, że budowa Nord Stream 2 „po prostu dzieli państwa europejskie z jednej strony, a z drugiej strony uzależnia gospodarkę naszej części Europy od Rosji, tym samym zapewniając Rosji źródła finansowania jej jakże wrogiej wobec UE polityki zagranicznej”.

Szef polskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że jest jeszcze możliwe „zatrzymanie budowy” Nord Stream 2. – To jest całkowicie możliwe, bo ten projekt nie został ukończony, ale to co jest najważniejsze to refleksja sprowadzająca się do tego, że skoro w kwestiach takich fundamentalnych wartości europejskich jak prawa człowieka, pozycja społeczeństwa obywatelskiego, Rosja nie jest wiarygodnym partnerem, to nie może być także wiarygodnym partnerem w wymiarze ekonomicznym – mówił Rau.