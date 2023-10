Zatwierdzono budżet państwa na przyszły rok

Zakłada się, że deficyt w przyszłym roku wyniesie 2,9%, zadłużenie sektora publicznego – 39,8% PKB.

Projekt budżetu zakłada, że środki unijne oraz inne środki w ramach wsparcia wzrosną o 14,6%, do 2,487 mld euro.

Minimalne wynagrodzenie miesięczne ma wzrosnąć o 10%, do 924 euro, nieopodatkowane minimum – o 20%, do 747 euro, dzięki czemu średnio o ponad 75 euro wzrosną dochody osób najmniej zarabiających.

Pieniądze na dzieci od stycznia wzrosną o 10,5 euro, do 96,25 euro. Na podniesienie emerytur o ok. 12% przewiduje się 519 mln euro. Przeciętna emerytura wzrośnie o 66 euro, do 605 euro, w przypadku osób z wymaganym stażem pracy – o 70 euro, do 644 euro. Podwyżka ma objąć ponad 623 tys. osób.

O 16% wzrosną również dochody samorządów – wyniosą 5,83 mld euro. Ponadto samorządy będą mogły zaciągać dodatkowe pożyczki do ponad 103 mln euro. Na wsparcie dla Ukrainy przewidziano 232 mln euro.