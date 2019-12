Zakończenie odbudowy torów z Możejek do Renge jeszcze w tym roku

vdu

Zgodnie z porozumieniem ze spółką „Lietuvos geležinkeliai” (Koleje Litewskie) odbudowa ma się zakończyć w marcu 2020 r. Wykonawca zobowiązał się do zakończenia prac jeszcze w tym roku.

„Prace przebiegają bez zakłóceń, zgodnie z planem. Mieliśmy wstępną komisję techniczną, są pewne uwagi, które uwzględniamy” – powiedział Lipkin.

Koleje Litewskie przed dziesięciu laty zdemontowały 19-kilometrową trasę, co zmusiło Orlen Lietuva, właściciela rafinerii w Możejkach, do transportu swoich produktów na Łotwę i do Estonii dłuższą o 130 km trasą przez Szawle.



Orlen złożył w tej sprawie skargę do Komisji Europejskiej, która przed dwoma laty zasądziła dla litewskiej spółki kolejowej blisko 28 mln euro grzywny za łamanie przepisów o ochronie konkurencji.

PKN Orlen przejął w 2006 r. większościowy pakiet udziałów, a obecnie jest właścicielem 100 proc. akcji Orlen Lietuva, największego przedsiębiorstwa Litwy, którego rafineria jest jedynym tego typu podmiotem w krajach bałtyckich. W związku z przejęciem Orlen Lietuva płocki koncern zainwestował dotychczas na rynku litewskim ponad 3,5 mld dolarów.