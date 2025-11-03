Zakaz poruszania się litewskich ciężarówek po Białorusi: przewoźnicy szukają rozwiązania

Z kolei Służba Ochrony Granic Państwowych (VSAT) poinformowała, że ciężarówki spełniające odpowiednie kryteria mogą wrócić do Litwy. Jednak sekretarz generalny TTLA zaznaczył, że sytuacja nadal się pogarsza i nie ma jeszcze przykładów powrotu litewskich pojazdów do kraju.

„Zostało podjęte rozporządzenie w Białorusi, które zabrania poruszania się ciężarówkom zarejestrowanym na Litwie (…), dlatego sytuacja nadal nie została rozwiązana i ciężko ją komentować, ponieważ nie mieliśmy podobnych sytuacji w przeszłości” – powiedział Povilas Drižas, sekretarz generalny Międzynarodowego Sojuszu Transportu i Logistyki (TTLA).

Jak dodał, problem dotyczy nie tylko utkwionych w Białorusi ciężarówek, ale także przyszłości litewskiego handlu z krajami azjatyckimi.

„Zaczynamy odczuwać negatywne konsekwencje tego zamknięcia granicy w naszych relacjach handlowych. Litwa stopniowo może zniknąć z logistycznej i handlowej mapy. Pytanie wykracza już poza problem transportu” – stwierdził sekretarz generalny TTLA.

Według Drižasa, po wprowadzeniu przez Białoruś środków odwetowych, oczekuje się, że rozwiązania będą poszukiwane wspólnie z rządem.

„Gdyby wcześniej podano informację o planie zamknięcia granicy, wszyscy przewoźnicy szybko wróciliby do Litwy, albo przynajmniej przez Łotwę. Może trzeba było tak postąpić, ponieważ teraz, co zrobić w tej sytuacji, nie mam pojęcia, nie mamy odpowiedzi. Nasz majątek jest tam” – mówił Drižas.

Wiceprezes Litewskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Linava”, Olegas Tarasovas, stwierdził, że sytuacja jest bliska katastrofy, i jeśli granica nie zostanie otwarta, litewscy przewoźnicy zostaną wypchnięci z rynku.

„Wszystkie ładunki mogą przejąć nasi sąsiedzi, i najprawdopodobniej je przejmą, ponieważ teraz mają znacznie lepsze warunki. Jeśli bardzo szybko nie otworzymy granicy, stracimy ogromną część ładunków, a w konsekwencji cały sektor logistyczny (…) Obliczyliśmy, że nasz sektor straciłby około miliarda euro rocznie” – w rozmowie z radiem LRT powiedział wiceprezes Litewskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Linava”, Olegas Tarasovas.

Sekretarz generalny TTLA zaznaczył, że na Litwie działa 7 tysięcy firm transportowych, dlatego niemożliwe jest ustalenie dokładnej liczby ciężarówek utkwionych w Białorusi.

VSAT: Granica otwarta dla kierowców

Przedstawiciel Litewskiej Służby Ochrony Granic Państwowych (VSAT), Giedrius Mišutis, poinformował, że od zeszłego tygodnia, kiedy rząd podjął decyzję o zamknięciu granicy z Białorusią, na punkcie granicznym w Miednikach obserwowany jest stabilny przepływ transportu, a ciężarówki spełniające odpowiednie kryteria wracają do Litwy.

„Ruch z Białorusi, szczególnie w przypadku samochodów osobowych, nadal jest obecny. Do dzisiejszego poranka, do godziny 8:00, przez punkt graniczny w Miednikach przyjechało 240 samochodów osobowych i 91 ciężarówek. Podobna sytuacja miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę (…), kiedy przyjechało 155 samochodów osobowych i 89 ciężarówek. Dzień wcześniej przyjechało 197 samochodów osobowych i 83 ciężarówki” – powiedział przedstawiciel Litewskiej Służby Ochrony Granic Państwowych (VSAT), Giedrius Mišutis.

Przedstawiciel VSAT zapewnił, że nie odnotowano przypadków, w których litewscy funkcjonariusze nie wpuszczaliby obywateli Litwy lub osób posiadających pozwolenie na pobyt w kraju.

„Służba Ochrony Granic nie nakłada żadnych ograniczeń na ciężarówki, kierowców i obywateli Litwy wracających z Białorusi” – dodał Mišutis.

Według niego, służby graniczne nie mają informacji na temat zakazu wprowadzonego przez Białoruś w odniesieniu do litewskich ciężarówek.

Przedstawiciel Departamentu Celnego, Liuminata Vainauskienė, stwierdziła również, że nie posiada informacji na temat tego zakazu.

„Sprawdzamy wszystkich, których wpuszczają funkcjonariusze graniczni (…), współpracujemy z naszymi strażnikami granicznymi, ale nie współpracujemy z białoruską służbą celną, więc nie posiadam żadnych informacji na ten temat” – powiedziała przedstawicielka Departamentu Celnego, Liuminata Vainauskienė.

Przypomnijmy, że Z danych Komitetu Państwowej Straży Granicznej Białorusi wynika, że w poniedziałek o godzinie 12:00 na punkcie granicznym Soleczniki-Bieniakonie z białoruskiej strony czekało ponad 460 ciężarówek, a na punkcie Miedniki-Kamienny Log – ponad 800.

Przypomnijmy, że białoruski autorytarny prezydent Alaksandr Łukaszenka podpisał 31 października dekret zakazujący korzystania z ciężarówek i tirów zarejestrowanych na Litwie i w Polsce oraz ich poruszania się po terytorium Białorusi.