Z powodu intensywnych opadów Litwa planuje ogłosić stan wyjątkowy

Ministerstwo Rolnictwa Litwy (ŽŪM) zwróciło się we wtorek do Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) z propozycją ogłoszenia stanu wyjątkowego na terytorium całego kraju. Ma to związek z obfitymi opadami deszczu, które opóźniają zbiór plonów.