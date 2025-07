Wzrost liczby pracowników zagranicznych w Polsce

Na koniec stycznia 2025 roku w Polsce pracowało około 1,045 miliona cudzoziemców, co stanowiło 6,4 proc. całkowitej siły roboczej – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Choć w porównaniu ze styczniem 2024 roku jest to wzrost o 4,5 proc., to w stosunku do grudnia ubiegłego roku liczba pracowników z zagranicy spadła o 1,8 proc.