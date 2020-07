Wzrasta liczba przejazdów do Polski: wznowienie trasy do Suwałk i Warszawy

„W połowie czerwca odnowiliśmy trasę z Wilna do Warszawy, z której w ciągu pierwszych czterech tygodni korzystało prawie 2000 pasażerów. Ruch pasażerski stale rośnie, dlatego odnawiamy kolejną popularną trasę do Suwałk i Warszawy. Jesteśmy przekonani, że zapotrzebowanie na podróże będzie nadal rosło i będziemy mogli wznowić jeszcze więcej przejazdów w tym kierunku” – mówi Rait Remmel, dyrektor ds. rozwoju międzynarodowego w Lux Express.

Przedstawiciel firmy zwraca uwagę, że prawie połowa (46%) podróżujących między Wilnem a Warszawą to Litwini, ponad jedna czwarta (26%) to Polacy. Pozostała czwarta ruchu pasażerskiego to nie tylko Łotysze (7%) i Estończycy (3%) mieszkający w sąsiednich krajach, ale także Niemcy (2%), Ukraińcy (2%), Finowie, Rosjanie i mieszkańcy innych krajów.

„W porównaniu z pierwszym tygodniem, kiedy ponownie zaczęliśmy przewozić pasażerów na trasie Wilno-Warszawa, przepływ pasażerów wzrósł prawie półtora raza. Aby spełnić życzenia wszystkich klientów, musimy wznowić kolejną trasę” – mówi przedstawiciel Lux Express.

Autobus na trasie Wilno – Kowno – Suwałki – Warszawa będzie wyjeżdżał ze stolicy Litwy codziennie rano (6:45 rano) i dotrze do Warszawy po godzinie 14. Odpowiednio, odjeżdżający codziennie rano o godzinie 10:00 autobus z Warszawy przez Suwałki i Kowno będzie dowoził pasażerów do Wilna ok. godz. 19:00.

Przedstawiciel firmy Lux Express, która w maju wznowiøa połączenia Wilno-Ryga, Wilno-Tallinn i Ryga-Tallin, a także w czerwcu Warszawa-Tallin, zwraca uwagę, że mieszkańcy krajów bałtyckich są najbardziej aktywni na trasie Wilno-Ryga: „W ciągu ostatnich czterech tygodni ponad 60% wszystkich pasażerów na odnowionych trasach Lux Express podróżowało w tym kierunku. Drugą najpopularniejszą trasą pozostaje Warszawa-Wilno (16%), a następnie Tallin-Wilno (10%)” – podaje przewoźnik.