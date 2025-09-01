Znad Wilii

Wyższe dotacje dla rolników: nowe limity inwestycji

Ministerstwo Rolnictwa Litwy zapowiada podniesienie limitów wsparcia dla rolników i gospodarstw na inwestycje w rozwój gospodarstw rolnych. Wysokość pomocy na projekt ma być po raz pierwszy uzależniona od rodzaju ponoszonych wydatków. Dotychczas maksymalna kwota dofinansowania – niezależnie od typu inwestycji – wynosiła 500 tys. euro.

zw.lt/BNS
fot. freepik.com

Resort wyjaśnia, że propozycja wynika z wzrostu cen i zgłaszanych przez rolników postulatów zwiększenia finansowania. Przewidziano zróżnicowane pułapy:

  • Do 750 tys. euro – niezwracalna dotacja na budowę, rekonstrukcję lub kapitalny remont budynków.
  • Do 250 tys. euro – środki na inne inwestycje, m.in. nowe maszyny i urządzenia rolnicze, linie technologiczne do przetwórstwa produktów rolnych, sprzęt zapewniający bioasekurację zwierząt, instalacje nawadniające, a także sprzęt komputerowy i oprogramowanie. W tym limicie możliwy jest także zakup roślin wieloletnich, cystern do przewozu mleka oraz ciężarówek do transportu zwierząt gospodarskich.
  • Do 1 mln euro – w przypadku projektów obejmujących budowę, rekonstrukcję lub kapitalny remont budynków produkcyjnych.

Nowe zasady wejdą w życie po zatwierdzeniu przez ministra rolnictwa. Obecnie proponowane zmiany konsultowane są z instytucjami zainteresowanymi i przedstawicielami sektora rolnego.

Przewodniczący sejmowego Komitetu ds. Wsi Kęstutis Mažeika ocenia, że podniesienie limitów może pobudzić inwestycje i modernizację.

„Inflacja podbija koszty, zwłaszcza w priorytetowych segmentach – jak produkcja zwierzęca – dlatego trudno wyobrazić sobie inne rozwiązanie. Większe wsparcie powinno zachęcić gospodarstwa do rozwoju” – powiedział, dodając, że zmiana „może ustabilizować sytuację” w obliczu malejącej liczby gospodarstw.

