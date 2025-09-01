Wyższe dotacje dla rolników: nowe limity inwestycji

Resort wyjaśnia, że propozycja wynika z wzrostu cen i zgłaszanych przez rolników postulatów zwiększenia finansowania. Przewidziano zróżnicowane pułapy:

Do 750 tys. euro – niezwracalna dotacja na budowę, rekonstrukcję lub kapitalny remont budynków.

– środki na inne inwestycje, m.in. nowe maszyny i urządzenia rolnicze, linie technologiczne do przetwórstwa produktów rolnych, sprzęt zapewniający bioasekurację zwierząt, instalacje nawadniające, a także sprzęt komputerowy i oprogramowanie. W tym limicie możliwy jest także zakup roślin wieloletnich, cystern do przewozu mleka oraz ciężarówek do transportu zwierząt gospodarskich. Do 1 mln euro – w przypadku projektów obejmujących budowę, rekonstrukcję lub kapitalny remont budynków produkcyjnych.

Nowe zasady wejdą w życie po zatwierdzeniu przez ministra rolnictwa. Obecnie proponowane zmiany konsultowane są z instytucjami zainteresowanymi i przedstawicielami sektora rolnego.

Przewodniczący sejmowego Komitetu ds. Wsi Kęstutis Mažeika ocenia, że podniesienie limitów może pobudzić inwestycje i modernizację.