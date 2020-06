Wynagrodzenia i ceny będą rosnąć wolniej

W drugim półroczu przyszłego roku inflacja ma wynieść 2 procent. PKB, jak powiedział minister Vilius Šapoka, będzie zbliżony do poziomu z 2019 roku dopiero w 2022 roku. Tymczasem rynek pracy nie powróci do poprzedniego poziomu jeszcze przez dłuższy czas. Według scenariusza ministerstwa, w tym roku gospodarka Litwy skurczy sie o 7 proc., w przyszłym roku ma być notowany wzrost PKB o 5,9 proc.

Wirus negatywnie wpłynął na rynek pracy. Poziom bezrobocia ma w tym roku wzrośnie do 9,5 proc. Co prawda w opinii ekspertów sytuacja nieco sie ustabilizowała. W przyszłym roku stopa bezrobocia ma sie zmniejszyć do 8,1-ego procenta.

Jeśli chodzi o wynagrodzenia, szybciej mają rosnąć w sektorze publicznym. Ministerstwo Finansów prognozuje, że w tym roku wynagrodzenia wzrosną o 1,8 proc, w przyszłym – o 3,3. Eksperci mówią o spowolnieniu wzrostu cen.

Średnia inflacja roczna w roku bieżącym ma spaść do 0,7 proc. W przyszłym ma być na poziomie 1,7 procent.