Wschodni Kongres Gospodarczy: Tu spotyka się Zachód ze Wschodem

Wydarzenie to, gromadzące co roku grono prestiżowych gości ze świata polityki i biznesu, przyjmowane jest z uznaniem przez środowiska gospodarcze i samorządowe. Kongres zyskał szeroki przekaz medialny i stanowi trwały element cyklicznej debaty publicznej o perspektywach wschodnich obszarów Polski oraz całego regionu.

Tegorocznemu Kongresowi, który odbędzie się w Białymstoku w dniach 25-26 września 2019 r., towarzyszy pojemne hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”.

Agenda szóstej edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego obejmuje jak co roku przekrojowe i aktualne spektrum tematów – od relacji między Unią Europejską a wschodem Europy, poprzez zagadnienia współpracy międzynarodowej, wspólnych europejskich inwestycji, aż po przemiany związane z cyfryzacją, motyw współpracy i integracji, kooperację biznesu ze światem nauki, samorządu z inwestorem, podmiotów z obu stron granicy, świata młodej innowacyjności i dojrzałego biznesu.

W tym roku zaplanowano blisko 30 debat i paneli.

Sesja inauguracyjna zostanie poświęcona 15-leciu Polski w Unii Europejskiej. Będzie to doskonała okazja nie tylko do podsumowań i wymiany doświadczeń, ale też do wskazania najważniejszych wyzwań, jakie w kolejnej perspektywie będą stać przed Polską, regionami i beneficjentami unijnych funduszy.

Wschodni Kongres Gospodarczy wzorem lat ubiegłych będzie miał swoje wydarzenia towarzyszące. W ramach konkursu Top Start-up Polski Wschodniej twórcy najlepszych start-upów zaprezentują swoje pomysły na biznes. Swoją kontynuację będą miały dwa konkursy Top Inwestycje Polski Wschodniej – wyróżniający projekty, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju regionu, a także Top Pracodawca Polski Wschodniej – honorujący firmy, które łączą wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą na rynku pracy.