WizzAir zwiększy liczbę lotów z Wilna

Nowe loty zostaną zaproponowane od grudnia.

Planowane są również częstsze loty do Londynu i niemieckiego Dortmundu oraz Oslo.

W maju przewoźnik oznajmił, że w 2022 r. do 28 zwiększy liczbę kierunków oraz do 60 lotów tygodniowo z Wilna. Do 2030 roku węgierskie linie planują zatrudnić 4600 nowych pilotów; do końca tego roku zamierzają zatrudnić ich ponad 300. Piloci, którzy dołączą do załogi, będą latać samolotami Airbus A320 i A321 na ponad 800 trasach.

Linia przypomniała, że w ubiegłym roku zostało otwartych 18 baz i uruchomiono ponad 300 nowych tras Wizz Air.