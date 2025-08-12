Wilno–Neris: nowa linia przesyłowa oddana do użytku

Licząca 81 kilometrów napowietrzna linia wzmacnia niezawodność sieci energetycznej we wschodniej Litwie, stwarza warunki do dalszego rozwoju Wilna i okolic, tworzy pierścień przesyłowy wysokiego napięcia wokół miasta oraz zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii po synchronizacji z siecią kontynentalną Europy – podała spółka „Litgrid”.

„Ten projekt to ważny element systemu przesyłu energii – umożliwia on redystrybucję przepływów energetycznych między szybko rozwijającymi się źródłami odnawialnymi na zachodzie kraju a rosnącym zużyciem energii na wschodzie” – powiedział p.o. ministra energetyki Litwy, Žygimantas Vaičiūnas.

Jak podkreślił dyrektor „Litgrid” Rokas Masiulis, nową linię tworzą 252 słupy przesyłowe, które łączą dwie główne stacje transformatorowe zasilające Wilno i jego okoliczne rejony.

„Projekt ten ma kluczowe znaczenie, ponieważ wraz ze wzrostem liczby mieszkańców w regionie stołecznym rośnie też zapotrzebowanie na energię elektryczną, dlatego musimy wzmacniać sieć” – zaznaczył dyrektor „Litgrid”, Rokas Masiulis.

W ramach projektu „Wilno–Neris” zbudowano 58 km nowej linii od stacji transformatorowej Neris w Niemenczynie do punktu w gminie Marijampole, gdzie połączono ją z istniejącą linią Wilno–Mołodeczno. Zrekonstruowano również 23-kilometrowy odcinek tej linii od punktu połączenia do stacji transformatorowej Wilno w Trokach Wok, w dzielnicy Ponary.

Po uruchomieniu linii Wilno–Neris, wraz z istniejącymi liniami 330 kV Elektrownia Litewska–Wilno i Elektrownia Litewska–Neris, powstał zamknięty pierścień przesyłu energii 330 kV wokół stolicy.

Projektowanie i realizację robót budowlanych wykonała firma „Žilinskis ir Co”. Wartość prac budowlanych wyniosła 48,9 mln euro, a całkowita wartość projektu – 55,1 mln euro.