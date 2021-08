Wilnian czeka podwyżka cen ogrzewania

Budowa Elektrociepłowni Wileńskiej nie zostanie ukończona na czas. Oznacza to, że nadal prawie połowa energii do produkcji ciepła będzie pochodziła ze spalania gazu, a jego ceny w ostatnim czasie znacznie wzrosły. Będzie to miało wpływ na cenę ogrzewania – ceny wzrosną. Wilno w najbliższym sezonie ogrzewczym będzie miało najwyższe ceny ogrzewania wśród największych miast.