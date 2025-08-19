Więcej sprzedanych mieszkań i wyższe ceny – dane za lipiec

Tymczasem, jak wskazują eksperci, ceny w dużych miastach nadal stopniowo rosną.

Według danych Centrum Rejestrów, w lipcu zarejestrowano 12,1 tys. transakcji na rynku nieruchomości – o 16,6 proc. więcej niż w czerwcu i o 18 proc. więcej niż rok wcześniej (10,3 tys.). Sprzedano 3,4 tys. mieszkań – o 20,5 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i aż o 34,8 proc. więcej niż przed rokiem.

W Wilnie w lipcu sprzedano 1140 mieszkań, w Kownie – 423, a w Kłajpedzie – 323. Odpowiednio oznacza to wzrost o 12 proc., 11 proc. i aż 44,8 proc. w porównaniu z czerwcem.

„Po krótkim spowolnieniu na początku lata, rynek transakcji nieruchomości wyraźnie przyspieszył. Liczba zarejestrowanych transakcji w lipcu była największa nie tylko w tym roku, ale również w ciągu ostatnich kilku lat” – powiedział analityk Centrum Rejestrów, Paulius Rudzkis.

Największy wzrost cen w Kownie i Kłajpedzie

Ceny mieszkań w lipcu rosły we wszystkich dużych miastach, najbardziej – w Kownie, wynika z danych firmy „Ober-Haus”.

W Wilnie ceny wzrosły o 0,4 proc. w skali miesiąca i o 6,3 proc. rok do roku – do 2780 euro za m². W Kownie – odpowiednio o 1,7 proc. i 9,4 proc., do 1959 euro, a w Kłajpedzie – o 0,7 proc. i 7,3 proc., do 1828 euro za m².

Portal aruodas.lt podaje, że na rynku wtórnym ceny mieszkań w Wilnie w lipcu nie zmieniły się w porównaniu do czerwca, ale w skali roku wzrosły o 7,6 proc., do 3806 euro. W Kownie ceny spadły o 0,3 proc. w miesiąc, ale wzrosły o 18 proc. rok do roku – do 2687 euro. W Kłajpedzie wzrost wyniósł odpowiednio 1,4 proc. i 12,1 proc. – do 2362 euro.

Skok sprzedaży mieszkań w Kłajpedzie

Według danych firmy deweloperskiej „Inreal”, w lipcu – w porównaniu do czerwca – sprzedaż mieszkań wzrosła w Wilnie i Kłajpedzie, natomiast w Kownie nieco spadła.

Deweloperzy podpisali umowy na sprzedaż 401 lokali w Wilnie, 65 w Kownie i 30 w Kłajpedzie – to odpowiednio o 8 proc. więcej, 10 proc. mniej i aż o 76,5 proc. więcej niż w czerwcu. W porównaniu z lipcem ubiegłego roku wzrosty wyniosły odpowiednio 73 proc. w Wilnie, 22,6 proc. w Kownie, natomiast w Kłajpedzie odnotowano spadek o 6,3 proc.

„Aktywność rynku w ciągu siedmiu miesięcy była ponad dwa razy większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wydaje się stabilizować na poziomie 400–500 sprzedanych mieszkań miesięcznie” – powiedział Tomas Sovijus Kvainickas, szef działu inwestycji i analiz w firmie „Inreal”.

Jego zdaniem trudno obecnie przewidzieć, jak rynek będzie się zachowywał w drugiej połowie roku.

„Proponowane zmiany w zasadach odpowiedzialnego kredytowania mogą na krótki czas pobudzić rynek, zanim jeszcze wejdą w życie. Dotyczy to szczególnie osób kupujących mieszkania w projektach będących jeszcze w budowie. Zmieniająca się sytuacja w handlu międzynarodowym może jednak ograniczyć zarówno oczekiwania, jak i możliwości potencjalnych nabywców” – dodał Kvainickas.

Całkowita liczba oferowanych mieszkań w Wilnie w lipcu wzrosła o 2,5 proc. – do 5902. W Kownie spadła o 2 proc. – do 1329, natomiast w Kłajpedzie wzrosła o 4,3 proc. – do 661.