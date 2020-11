W ubiegłym tygodniu cena energii elektrycznej na Litwie zmniejszyła się o 28 proc.

W ubiegłym tygodniu cena energii elektrycznej na Litwie zmniejszyła się o 28 proc. - do 33,77 EUR / MWh. Cena spadła również w innych krajach bałtyckich. W Estonii - o 29 procent, czyli do 33,27 EUR / MWh, na Łotwie - o 25 proc. - do 33,74 EUR / MWh.