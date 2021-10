W ubiegłym roku na okręg wileński przypadło 75,7% inwestycji zagranicznych

Według Departamentu Statystyki, w ciągu roku poziom BIZ w okręgu wileńskim wzrósł o 21,1%.

Na koniec ubiegłego roku liczba BIZ w regionie Litwy Środkowej i Zachodniej stanowiła 5,82 mld euro (24,3% wszystkich BIZ). Skumulowane BIZ w tym regionie rosły najszybciej w okręgach olickim (13%) i poniewieskim (12,4%), a najbardziej spadły w Mariampolu (15,6%).

Pod koniec ubiegłego roku suma średnich inwestycji per capita w okręgu wileńskim wyniosła 21 800 euro – 7,3 razy więcej niż na Litwie Środkowej i Zachodniej, gdzie kwota ta wynosiła zaledwie 3 000 euro. Kwota BIZ per capita na Litwie wzrosła w ciągu roku o 15,6% – do średnio 8600 euro.

W okręgu wileńskim najwięcej inwestycji pochodzi z Niemiec (27% wszystkich BIZ w regionie), Szwecji (18,3%) i Estonii (14,5%). Natomiast Holandia (10,9%) i Dania (10,6%) najwięcej inwestują w regionie centralnym. i zachodnim).

W okręgu wileńskim najwięcej inwestycji zrealizowano w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (9,3 mld euro), handlu hurtowym i detalicznym, naprawie pojazdów samochodowych i motocykli (1,8 mld euro), obsłudze nieruchomości (1,7 mld euro) oraz działaniach komunikacyjnych (1,7 mld EUR).

Na Litwie Centralnej i Zachodniej najwięcej inwestycji poczyniono w przetwórstwie przemysłowym (2,5 mld euro), obsłudze nieruchomości (787,6 mln euro), handlu hurtowym i detalicznym oraz naprawie pojazdów samochodowych i motocykli (560,1 mln euro).